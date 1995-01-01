Mirror: «Барселона» вступила в борьбу за хавбека «Челси» Хадсона-Одои

Ну за 25 млн ясень перец не отпустят. Не те деньги
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои привлек внимание «Барселоны», сообщает The Mirror.
В борьбе за 18-летнего футболиста каталонцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «ПСЖ», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Мюнхенский клуб зимой предлагал 35 миллионов фунтов стерлингов за англичанина, но получил отказ.
Ранее сообщалось, что «Челси» на намерен продавать хавбека в летнее трансферное окно, даже если он не продлит контракт, истекающий через год.
- В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 19-ти матчах за «Челси», забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
- По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.