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    Mirror: «Барселона» вступила в борьбу за хавбека «Челси» Хадсона-Одои

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои привлек внимание «Барселоны», сообщает The Mirror.

    В борьбе за 18-летнего футболиста каталонцам придется выдержать конкуренцию со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «ПСЖ», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и «Баварии». Мюнхенский клуб зимой предлагал 35 миллионов фунтов стерлингов за англичанина, но получил отказ.

    Ранее сообщалось, что «Челси» на намерен продавать хавбека в летнее трансферное окно, даже если он не продлит контракт, истекающий через год.

    • В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 19-ти матчах за «Челси», забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • По данным Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +567

      SarJr 56 минут назад

      Ну за 25 млн ясень перец не отпустят. Не те деньги

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