Люка Эрнандес: «Горжусь, что буду бороться вместе с «Баварией» за все возможные трофеи»

Защитник Люка Эрнандес высказался о своем трансфере из «Атлетико» в «Баварию».

«Это очень важный день в моей карьере. «Бавария» является одним из лучших клубов Европы и мира. Горжусь, что буду бороться вместе с командой за все возможные трофеи.

Хочу выразить благодарность «Атлетико», руководству клуба, тренерам и партнерам по команде за замечательные 12 лет. «Атлетико» всегда будет частью меня. Но пришло время сделать следующий шаг», – сказал 23-летний француз.

«Бавария» заплатила за Эрнандеса 80 миллионов евро. Это трансферный рекорд мюнхенского клуба.

Футболист больше не сыграет за «Атлетико» из-за травмы. Вчера ему сделали операцию на связках правого колена.

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