Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Люка Эрнандес перенесет операцию на колене. Он восстановится к началу следующего сезона

    Сегодня «Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса. Сейчас футболист принадлежит «Атлетико», с 1 июля 2019 года начнет действовать его контракт с немецким клубом.

    Эрнандес прошел медосмотр в «Баварии», у него выявили повреждение связки правого колена. Сегодня ему сделают операцию.

    К началу сезона-2019/20 футболист восстановится. Такой прогноз дал врач «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт в интервью клубному сайту.

    Следующий сезон Бундеслиги начнется 16 августа.

    «Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 миллионов. Это рекордный трансфер в Германии

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru