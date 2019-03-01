Люка Эрнандес перенесет операцию на колене. Он восстановится к началу следующего сезона

Сегодня «Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса. Сейчас футболист принадлежит «Атлетико», с 1 июля 2019 года начнет действовать его контракт с немецким клубом.

Эрнандес прошел медосмотр в «Баварии», у него выявили повреждение связки правого колена. Сегодня ему сделают операцию.

К началу сезона-2019/20 футболист восстановится. Такой прогноз дал врач «Баварии» Ханс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт в интервью клубному сайту.

Следующий сезон Бундеслиги начнется 16 августа.

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