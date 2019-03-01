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    «Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 миллионов. Это рекордный трансфер в Германии

    «Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса. Сейчас футболист выступает за «Атлетико».

    Эрнандес подписал пятилетний контракт с «Баварией», соглашение начнет действовать 1 июля 2019 года.

    Сумма трансфера – 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 23-летний француз будет зарабатывать в Мюнхене около 13 миллионов евро в год.

    • Эрнандес – воспитанник «Атлетико», он находится в системе клуба с 2007 года.
    • Трансфер игрока стал рекордным для «Баварии» и Германии.
    • Эрнандес – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64334

      Рубик Докоян 25 минут назад

      Пришло время и для Баварии раскошеливаться по новым расценкам...

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