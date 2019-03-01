«Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 миллионов. Это рекордный трансфер в Германии

«Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса. Сейчас футболист выступает за «Атлетико».

Эрнандес подписал пятилетний контракт с «Баварией», соглашение начнет действовать 1 июля 2019 года.

Сумма трансфера – 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 23-летний француз будет зарабатывать в Мюнхене около 13 миллионов евро в год.