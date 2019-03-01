«Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 миллионов. Это рекордный трансфер в Германии

Пришло время и для Баварии раскошеливаться по новым расценкам...
«Бавария» объявила о трансфере защитника Люки Эрнандеса. Сейчас футболист выступает за «Атлетико».
Эрнандес подписал пятилетний контракт с «Баварией», соглашение начнет действовать 1 июля 2019 года.
Сумма трансфера – 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 23-летний француз будет зарабатывать в Мюнхене около 13 миллионов евро в год.
- Эрнандес – воспитанник «Атлетико», он находится в системе клуба с 2007 года.
- Трансфер игрока стал рекордным для «Баварии» и Германии.
- Эрнандес – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.