France Football: Люка Эрнандес будет зарабатывать в «Баварии» 13 миллионов в год

Ранее сообщалось, что «Бавария» уже перевела «Атлетико» часть денег за трансфер защитника Люки Эрнандеса. Стали известны подробности личного контракта футболиста.

По сведениям France Football, защитник будет зарабатывать в Германии 13 миллионов евро в год. Общая же сумма трансфера составит 85 миллионов евро.

Эрнандес – действующий чемпион мира.

В текущем сезоне француз провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол.

«Бавария» лидирует в сезоне Бундеслиги.

Француз, который соревнуется с братом и чуть не попал в тюрьму