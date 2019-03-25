France Football: Люка Эрнандес будет зарабатывать в «Баварии» 13 миллионов в год

Бавария раскошелилась и установила свой клубный и немецкий рекорд по трансферу, купив за такие большие деньги игрока.
Ранее сообщалось, что «Бавария» уже перевела «Атлетико» часть денег за трансфер защитника Люки Эрнандеса. Стали известны подробности личного контракта футболиста.
По сведениям France Football, защитник будет зарабатывать в Германии 13 миллионов евро в год. Общая же сумма трансфера составит 85 миллионов евро.
- Эрнандес – действующий чемпион мира.
- В текущем сезоне француз провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол.
- «Бавария» лидирует в сезоне Бундеслиги.
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