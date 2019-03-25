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    France Football: Люка Эрнандес будет зарабатывать в «Баварии» 13 миллионов в год

    Ранее сообщалось, что «Бавария» уже перевела «Атлетико» часть денег за трансфер защитника Люки Эрнандеса. Стали известны подробности личного контракта футболиста.

    По сведениям France Football, защитник будет зарабатывать в Германии 13 миллионов евро в год. Общая же сумма трансфера составит 85 миллионов евро.

    • Эрнандес – действующий чемпион мира.
    • В текущем сезоне француз провел за «Атлетико» 22 матча, забил один гол.
    • «Бавария» лидирует в сезоне Бундеслиги.

    Француз, который соревнуется с братом и чуть не попал в тюрьму

    Источник: France Football

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    25.03.2019 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63907

      Рубик Докоян 1 час назад

      Бавария раскошелилась и установила свой клубный и немецкий рекорд по трансферу, купив за такие большие деньги игрока.

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