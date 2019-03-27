«Уфа» объявит имя нового тренера в среду вечером

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход Дмитрия Кириченко с поста главного тренера команды и рассказал, когда будет назначен его преемник.

Ранее СМИ сообщили, что тренером башкирской команды станет Вадим Евсеев, покинувший вчера «СКА-Хабаровск».

«С Дмитрием Сергеевичем мы решили расстаться по обоюдному согласию. Многое получалось, многое нет, но решение такое. Оно не эмоциональное, оно взвешенное.

Клуб идет своим системообразующим путем, который мы уже проходили. Мы были во всех ипостасях футбола: и за выживание боролись, и за Еврокубки. Клуб имеет опыт борьбы, ребята, команда и все вокруг настроены на это. Мы все бойцы, уверен, что все будет хорошо.

Сегодня вечером новый главный тренер будет представлен команде, и тогда мы официально объявим, кто это. Пока это не обсуждается», – сказал Газизов.