«Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» не внес в сетку вещания игру 22-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

Эта встреча запланирована на субботу, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры в 19:00 по московскому времени.

Из матчей 22-го тура на общедоступном канале в прямом эфире покажут встречи (время московское): «Уфа» – «Ростов» (7 апреля, 11:30), «Урал» – «Енисей» (7 апреля, 13:55) и «Локомотив» – «Зенит» (7 апреля, 18:55).