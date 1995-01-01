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    «Матч ТВ» не покажет игру «Спартак» – ЦСКА

    Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» не внес в сетку вещания игру 22-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

    Эта встреча запланирована на субботу, 6 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры в 19:00 по московскому времени.

    Из матчей 22-го тура на общедоступном канале в прямом эфире покажут встречи (время московское): «Уфа»«Ростов» (7 апреля, 11:30), «Урал»«Енисей» (7 апреля, 13:55) и «Локомотив»«Зенит» (7 апреля, 18:55).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии36
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      Рейтинг: +798

      xColaz 5 минут назад

      Раньше за такое голову отрубали

      0
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      Рейтинг: +384

      moskowcity-petrv 9 минут назад

      В первый год существования канала,был пиар!показывали много матчей центральных и не только!но надо же бабло тянуть с людей!создается платный матч премьер и естественно все рейтинговые матчи будут там!а то кто же платить будет!

      0
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      Рейтинг: +58

      Moisey 12 минут назад

      Аплодируем стоя Федеральному каналу!!! Матом можно ругаться?

      1
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      Рейтинг: +1020

      Spartak 777 21 минуту назад

      ну конечно , зато на платном покажут !!!! ублюдки ! надежда только на первый канал осталась , может они покажут...А Матч ТВ желаю скорейших проверок из СК РФ по поводу того куда они дели все бабло выделенное государством на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНАЛ !!!!

      1
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      Рейтинг: +61747

      zigbert 25 минут назад

      Выходит в субботу вообще не покажут ни одного матча.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      Жёлто-синий 26 минут назад

      Вот удивили, я насколько знаю главные матчи матч премьер транслирует

      0
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      Рейтинг: +15

      Artemka444 26 минут назад

      зачем это канал вообще нужен???
      Закрыть срочно!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1807

      Кинстифа 32 минуты назад

      значит по интернету посмотрим...
      #матч тв клоака

      4
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    • ...
      Рейтинг: +29835

      Полная Канистра 46 минут назад

      кому вы нужны матчтэвешники отстойники? можете себя сами похоронить так будет лучше

      6
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      Рейтинг: +914

      Рубинище 54 минуты назад

      Ну и зачем нам вообще такой спортивный канал нужен?

      8
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