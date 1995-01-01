Павлюченко: «Я категорически против натурализации. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о натурализации футболистов для национальной команды.

«Я категорически против. Независимо от того, Марио Фернандес это или Гилерме. Для меня Марио лучший правый защитник нашего чемпионата. И Гилерме очень хороший вратарь, мне нравится. Но я считаю, что у нас есть вратари не хуже – и Шунин, и Лунев.

Я за то, чтобы играли наши футболисты. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против. Мне это не нравится», – сказал Павлюченко.

Ранее натурализацию легионеров раскритиковал нападающий «Урала» Павел Погребняк. Он заявил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.