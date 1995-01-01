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    Павлюченко: «Я категорически против натурализации. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то»

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о натурализации футболистов для национальной команды.

    «Я категорически против. Независимо от того, Марио Фернандес это или Гилерме. Для меня Марио лучший правый защитник нашего чемпионата. И Гилерме очень хороший вратарь, мне нравится. Но я считаю, что у нас есть вратари не хуже – и Шунин, и Лунев.

    Я за то, чтобы играли наши футболисты. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против. Мне это не нравится», – сказал Павлюченко.

    Ранее натурализацию легионеров раскритиковал нападающий «Урала» Павел Погребняк. Он заявил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.

    • За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
    • 37-летний Павлюченко защищал цвета национальной команды с 2003 по 2012 год, сыграл 50 матчей и забил 21 гол. Бронзовый призер Евро-2008.

    Источник: «Россия 24»

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии15
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      Рейтинг: +4562

      KLIM777 1 минуту назад

      иди школу открой, вырасти, не избалуй, а потом приходи болтать на лавочке

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      Рейтинг: +10

      nikitaturov 10 минут назад

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      Рейтинг: +13544

      VVM1964 14 минут назад

      " Я за то, чтобы играли наши футболисты " - и я тоже за это и что , еще прочти нам про " что такое хорошо и что такое плохо " . Херь какая то - давайте проведем на страницах бомбардира поименное голосование кто за и кто против - можно подумать это что то поменяет , НАТУРАЛИЗАЦИЯ УЖЕ ЕСТЬ и никуда она не денется , а еще есть мировая практика .

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      Рейтинг: +109

      Шелкопёр 22 минуты назад

      И железные дороги не нужны! У нас что, лошадей, овса или телег мало?! Пускай их на каком-нибудь крошечном острове строят

      0
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      Рейтинг: +216

      Lilipyt 26 минут назад

      По-моему только Павлюченко помнит Шунина... Погребняк тот еще расист... Все они ноют от того, что теперь не получится сидеть на лавке топ клуба и быть вызвоном на игры сборной с вероятностью на 95%. Привыкли бить баклуши и возвышать себя, как супер талантливого игрока, нимбы падают, место теряется, а то уже совсем обнаглели в край.

      -1
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      Рейтинг: +1237

      ivan-football-fan 31 минуту назад

      Рома, ну что ты, как баба голосишь " В НЕБО"?
      Ты конкретнее высказывайся: КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - В ТОМ ЧИСЛЕ И ЦЕНОЙ НАТУРАЛИЗАЦИИ - В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ "профанировать результат" и ДОКАЗЫВАТЬ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ" СВОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ? В данном случае - в области "развития спорта в стране"?)))
      Понятно, что наших собственных Азаровнадо выращивать ГОДЫ, НАЧИНАЯ С ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ!
      Но.... если затыкать дыры "натурализованными", ТО СВОИХ ВЫРАЩИВАТЬ ТАК И НЕ НАЧНЁМ!

      2
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      Рейтинг: +69

      Aviator 38 минут назад

      Нобелевку Черчесову в студию! После его экспериментов заговорило уже второе дерево!

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      Рейтинг: +262

      VVadic 44 минуты назад

      Только где наши Азары, Стерлинги или Сане - вот и играют натурализованные. Павлику бы помогать готовить молодёжь, а не трепать языком!

      0
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      Рейтинг: +216

      Lilipyt > VVadic 41 минуту назад

      Он себе помочь не в состоянии, молодежи тем более)))

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      Рейтинг: +104

      Михаил Спартач 45 минут назад

      Согласен с Романом, но... Если бы наши футболисты играли лучше, то никому бы и в голову не пришло никого натурализовать. А так.. сами виноваты.

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      Рейтинг: +197

      Ковастер 45 минут назад

      Коль пошла такая пьянка, то и легионеров запретить. У нас большая страна игроков много . Кроме того запретить нашим игрокам играть в зарубежных клубах. У нас большая страна-клубов много, нечего смотреть в сторону Барселоны, вон Головина всей страной сватали в Европу, и что из него там сделали. А при таком раскладе в ПФЛе команд будет ещё больше.

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