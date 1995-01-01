Павлюченко: «Я категорически против натурализации. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то»

иди школу открой, вырасти, не избалуй, а потом приходи болтать на лавочке
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о натурализации футболистов для национальной команды.
«Я категорически против. Независимо от того, Марио Фернандес это или Гилерме. Для меня Марио лучший правый защитник нашего чемпионата. И Гилерме очень хороший вратарь, мне нравится. Но я считаю, что у нас есть вратари не хуже – и Шунин, и Лунев.
Я за то, чтобы играли наши футболисты. У нас такая большая страна, мы не крошечный остров какой-то. У нас есть футболисты, которые могут играть и справа, и в воротах, и в атаке, поэтому я категорически против. Мне это не нравится», – сказал Павлюченко.
Ранее натурализацию легионеров раскритиковал нападающий «Урала» Павел Погребняк. Он заявил, что ему смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России.
- За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гилерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
- 37-летний Павлюченко защищал цвета национальной команды с 2003 по 2012 год, сыграл 50 матчей и забил 21 гол. Бронзовый призер Евро-2008.