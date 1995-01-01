Уткин: «Высказывания Погребняка не расистские, а идиотские. Расизма в России нет, а идиотов выше нормы»

Журналист и комментатор Василий Уткин считает, что комитет по этике РФС несправедливо наказал нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о темнокожих игроках в сборной России. По его мнению, слова футболиста екатеринбуржцев не имели расистского характера.

Ранее Погребняк сказал о форварде «Краснодара» Ари: «Смешно, когда за сборную России выступают темнокожие футболисты. Зачем Ари вообще паспорт РФ получал?»

За эту фразу комитет по этике условно дисквалифицировал Погребняка до конца этого сезона и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

«Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские.

Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент.

Расизма в России нет, а идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться (идиоты же), но хотя бы помалкивать.

Упущена историческая возможность», – написал Уткин в телеграме.