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    Уткин: «Высказывания Погребняка не расистские, а идиотские. Расизма в России нет, а идиотов выше нормы»

    Журналист и комментатор Василий Уткин считает, что комитет по этике РФС несправедливо наказал нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о темнокожих игроках в сборной России. По его мнению, слова футболиста екатеринбуржцев не имели расистского характера.

    Ранее Погребняк сказал о форварде «Краснодара» Ари: «Смешно, когда за сборную России выступают темнокожие футболисты. Зачем Ари вообще паспорт РФ получал?»

    За эту фразу комитет по этике условно дисквалифицировал Погребняка до конца этого сезона и оштрафовал на 250 тысяч рублей.

    «Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские.

    Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент.

    Расизма в России нет, а идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться (идиоты же), но хотя бы помалкивать.

    Упущена историческая возможность», – написал Уткин в телеграме.

    • Ари получил гражданство РФ весной прошлого года.
    • В активе уроженца Бразилии два матча за российскую национальную команду.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +172

      Алеха32 23 минуты назад

      Один как .... Ляпнул, второй как .... Это прокоментировал. Достоевский был бы рад что теперь все как он в книге писал.

      1
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      Рейтинг: +18

      roshka_1981 31 минуту назад

      Уткин как всегда на высоте ! Точное попадание )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +778

      Миша13 1 час назад

      Вася как всегда в точку..баранов и идиотов в России выше нормы однозначно..

      0
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      Рейтинг: +1279

      giluxa1963 > Миша13 47 минут назад

      особенно в думе -как ляпнут ,хоть стой хоть падай

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      Рейтинг: +355

      Hoahin 1 час назад

      Что с погребухи взять - деревенский дурачок, каким-то образом пробившийся в свет.

      1
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      Рейтинг: +5405

      андрей андреев 1 час назад

      Как всегда прав

      2
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      Рейтинг: +435

      spam2009 1 час назад

      Вася красава

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