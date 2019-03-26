Sport24: Кириченко в «Уфе» сменит Евсеев

Как стало известно сегодня, Дмитрий Кириченко в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Уфы».
По информации Sport24, Кириченко сменит Вадим Евсеев. Сегодня он покинул «СКА-Хабаровск», так как получил предложение возглавить клуб из РПЛ, о чем сообщил официальный сайт хабаровчан.
- Кириченко возглавил уфимцев в ноябре прошлого года.
- После 20-ти туров «Уфа» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
- В воскресенье, 31 марта, башкирская команда сыграет на выезде с ЦСКА.