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    Sport24: Кириченко в «Уфе» сменит Евсеев

    Как стало известно сегодня, Дмитрий Кириченко в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Уфы».

    По информации Sport24, Кириченко сменит Вадим Евсеев. Сегодня он покинул «СКА-Хабаровск», так как получил предложение возглавить клуб из РПЛ, о чем сообщил официальный сайт хабаровчан.

    • Кириченко возглавил уфимцев в ноябре прошлого года.
    • После 20-ти туров «Уфа» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
    • В воскресенье, 31 марта, башкирская команда сыграет на выезде с ЦСКА.

    Источник: Sport24

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