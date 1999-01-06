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    Уткин: «Игнатьев врет, что не получил от нового агента машину. Игрок уже поставил на учет BMW 320»

    Спортивный комментатор Василий Уткин убежден, что нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев обманывает общественность. Форвард говорил: нового агента у него нет и автомобиль от представителя он не получал. У журналиста иная информация.

    «20-летнего футболиста Ивана Игнатьева до сих пор официально никто не представляет. Известно, что от нового агента он получил бонус в несколько миллионов рублей и автомобиль. Агент неназванный, но всем известно, что это Алан Агузаров. Игнатьев отрицает, что получил бонус и автомобиль. Насчeт бонуса не знаю, а вот автомобиль…

    «Игнатьев Иван Александрович, родившийся в Ачинске 6.01.1999 года, 1 марта 2019 года поставил на учeт в ГАИ BMW 320. Госномера...» Впрочем, это лишнее, но всe легко проверяется. 20-летний парень может не знать, как легко можно проверить, зарегистрирована ли машина в ГАИ. А вот те люди, которые пудрят ему мозги, конечно же, это знают. Зачем мальчик врeт? Потому что ему сказали врать. Потому что люди боятся выйти на авансцену. Потому что под ними горит земля, а на них горит шапка

    Один из самых талантливых футболистов России занимается непонятно чем. А мог бы прогрессировать. «Краснодар» ждал, что Игнатьев будет играть, а вместо этого он вступил в войну с клубом. Люди, которые спровоцировали его на это, спрятались и сидят под кустами. Выползайте, ребята», – сказал комментатор.

    • Ранее Уткин выражал мнение, что в агентских делах Игнатьева замешан Станислав Черчесов.
    • Футболист сейчас отстранен от тренировок с первым составом «Краснодара».
    • Южане в РПЛ идут четвертыми.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +29779

      Полная Канистра 1 минуту назад

      ух надев кольчугу вася вышел на тропу войны а ну вылазьте из кустов хватит раскачивать и портить на наш футбол

      0
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      Рейтинг: +236

      R015RK 4 минуты назад

      С детства балуют ребетишек деньгами, а потом что-то требуем от них в сборной. Кокоша тому пример.

      0
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      Рейтинг: +881

      Рубинище 5 минут назад

      Следствие ведёт колобок..

      0
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      Рейтинг: +2222

      Yev 10 минут назад

      Вот Вася мне представляется силящим возле подъезда с бабками и перемывающегт всем соседям кости. Кляузник

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      Рейтинг: +1125

      InterMilLano1908 > Yev 4 минуты назад

      Да он единственный кто хоть как то начинает бороться со всем этим...

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