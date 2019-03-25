В Марокко потребовали объяснений, почему Месси не сыграет в товарищеском матче 

Федерация футбола Марокко опубликовала на своем сайте официальное заявление перед товарищеским матчем с Аргентиной. В заявлении говорится, что марокканская федерация футбола получила уведомление о том, что форвард Аргентины Лионель Месси пропустит игру из-за травмы.

Марокко настаивает на объяснениях от официального лица, аккредитованного аргентинской федераций футбола. По условиям договора Аргентина должна сыграть с Марокко основным составом.