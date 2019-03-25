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    В Марокко потребовали объяснений, почему Месси не сыграет в товарищеском матче 

    Федерация футбола Марокко опубликовала на своем сайте официальное заявление перед товарищеским матчем с Аргентиной. В заявлении говорится, что марокканская федерация футбола получила уведомление о том, что форвард Аргентины Лионель Месси пропустит игру из-за травмы.

    Марокко настаивает на объяснениях от официального лица, аккредитованного аргентинской федераций футбола. По условиям договора Аргентина должна сыграть с Марокко основным составом.

    Источник: Официальный сайт федерации футбола Марокко

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    25.03.2019 00:14
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 25 марта 2019, 12:23

      Заплатили имеют право.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 марта 2019, 11:43

      Ну они же должны понимать, если игрок получил травму.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 марта 2019, 11:31

      да будет он на матче только на лавке в концовке до окончания игры на 85 мин. выйдет

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 25 марта 2019, 09:39

      А кто сказал, что Месси должен быть игроком основы сборной? Возможно, он лучший игрок в Барселоне и за клуб просто великолепно играет, но сборная с ним не играет, как Барселона, скорее как Енисей,а разница с ним или нет, только в среднем росте.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 марта 2019, 09:26

      У Месси травма, полученная в предыдущем матче за сборную. Он что должен с травмой играть специально для марокканцев? Что за бред.
      Аргентина сыграет основой - пункт контракта не нарушен.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 25 марта 2019, 06:52

      Лёньке пора собственным двойником обзаводиться. Неохота к арабам ехать, отправляй двойника.
      Могли бы конечно Дзюбу дать попользоваться, но вряд ли поверят, что это Месси.

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 25 марта 2019, 05:38

      А кто кому должен что то объяснять??? или может в оговорённости на ТМ есть условие, что Месси должен играть, тогда могут быть вопросы....т.е. ты приглашаешь команду, платишь ей не плохие деньги а тут приезжает 3-й состав.....дааа,тогда вопросы имеют место быть...))

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 марта 2019, 04:05

      Марраканцы те еще ублюдки, не люди одним словом, знаком с ними и умом они не блещят

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > InterMilLano1908 25 марта 2019, 05:41

      А чем конкретно марроканцы отличаются от других африканских стран????

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > _Marqella_ 25 марта 2019, 06:39

      Они не считают себя африканцами

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 марта 2019, 01:52

      Смешные Марокканцы ))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 25 марта 2019, 04:57

      Думаю ,марокканцы заплатили денег,что бы Аргентину привезти,так что им не до смеха.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 25 марта 2019, 16:09

      Понятно, нт это не значит что Месси должен ползать по полю с травмой, времена гоадиаторов прошли лет 2 000 назад, сейчас уже не много другое время.
      Пусть на Дибалу смотрят.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 25 марта 2019, 16:22

      Обычно такие вещи оговариваются в контракте.Не Месси ,не Барсе эта игра нахрен не нужна,так что возможна симуляция.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 26 марта 2019, 00:53

      Ну хорошо, пусть выяснят ииесли он симулирует пусть закидают его камнями или забьют палками или как там у них это происходит когда контракт нарушают...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 26 марта 2019, 07:07

      Неустойку взыщут скорей всего.Берберы народ диковатый конечно,но страна в своём развитии уже обошла Россию.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 26 марта 2019, 16:48

      К сожалению Россию обошли все кому не лень, тут я с вами согласен.

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 25 марта 2019, 01:28

      Объясненить, ахахахахахахаах
      Скриншот сделан)))

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