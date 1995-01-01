Месси из-за травмы пропустит матч с Марокко

Сборная Аргентины в товарищеской встрече уступила команде Венесуэлы со счетом 1:3.

Нападающий аргентинец Лионель Месси провел на поле весь матч. По информации пресс-службы «Барселоны», футболист из-за повреждения лонной кости не сыграет в контрольном матче с марокканцами, который состоится 26-го марта.

Информация о сроках восстановления 31-летнего форварда отсутствует.