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    Месси из-за травмы пропустит матч с Марокко

    Сборная Аргентины в товарищеской встрече уступила команде Венесуэлы со счетом 1:3.

    Нападающий аргентинец Лионель Месси провел на поле весь матч. По информации пресс-службы «Барселоны», футболист из-за повреждения лонной кости не сыграет в контрольном матче с марокканцами, который состоится 26-го марта.

    Информация о сроках восстановления 31-летнего форварда отсутствует.

    • У Месси 39 голов и 21 ассист в 37 играх сезона.
    • Каталонцы лидируют в чемпионской гонке Примеры.
    • Соперник по 1/4 финала ЛЧ – «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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