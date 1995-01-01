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    Месси сможет сыграть с «Эспаньолом»

    По информации ESPN, нападающий «Барселоны» Лионель Месси сможет выйти на поле во встрече 29-го тура Примеры с «Эспаньолом».

    В ночь с пятницы на субботу футболист провел 90 минут в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы (1:3). После игры у форварда возникли проблемы с пахом, из-за которой он пропустит контрольную встречу с Марокко.

    Тем не менее, каталонский клуб не беспокоится о состоянии здоровья Месси. Клуб не будет проводить дополнительных медицинских тестов и уверен, что нападающий сыграет в дерби.

    • Матч «Барселона» – «Эспаньол» состоится в воскресенье, 31 марта.
    • В текущем сезоне Месси провел за сине-гранатовых 37 игр, забил 39 голов и сделал 21 результативную передачу.

    Источник: ESPN

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