Месси сможет сыграть с «Эспаньолом»

По информации ESPN, нападающий «Барселоны» Лионель Месси сможет выйти на поле во встрече 29-го тура Примеры с «Эспаньолом».

В ночь с пятницы на субботу футболист провел 90 минут в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы (1:3). После игры у форварда возникли проблемы с пахом, из-за которой он пропустит контрольную встречу с Марокко.

Тем не менее, каталонский клуб не беспокоится о состоянии здоровья Месси. Клуб не будет проводить дополнительных медицинских тестов и уверен, что нападающий сыграет в дерби.