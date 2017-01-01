Ригони – о первом голе в РПЛ: «Можно сказать, что снял психологический барьер»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони дал интервью клубной пресс-службе.

Гол в ворота «Уфы» (2:1, 19-й тур) стал для него первым в чемпионате России после перехода из «Индепендьенте» в в августе 2017 года. Первую половину текущего сезона аргентинец провел в «Аталанте» на правах аренды.

– Недавно вы забили первый гол в чемпионате России, хотя в Лиге Европы за «Зенит» до этого отличались, и не раз. В чем тут дело?

– В России команды очень сильны физически – это относится ко всем без исключения. Поэтому на поле сложно с любой из них. В еврокубках же встречаешься с клубами из разных стран, у каждой страны своя специфика, и это сказывается на результативности.

– Забив «Уфе», психологический барьер сняли?

– Можно и так сказать. Конечно, я всегда нацелен на гол. Но, возможно, что эта новая дверь открылась для меня только сейчас, после гола «Уфе». Он стал первым в РПЛ, но, надеюсь не последним. По моим ощущениям, я вернулся из «Аталанты» сильнее, чем был.

– В чем это выражается?

– В Италии столкнулся с иным типом игры, поэтому надо было улучшать некоторые свои качества. В итоге, можно сказать, что дополнил себя, развил.

Теперь и физически чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, однако хочу и дальше прогрессировать. А о мотивации уже говорил.