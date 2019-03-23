Кузяев травмировал мениск. Сроки восстановления пока неизвестны 

Мениск, самая тяжелая травма игроков времен СССР, про кресты тогда и не слышали. Насколько я помню, если нужна операция - это пара месяцев, если консервативное лечение, от 10 дней.
В любом случае, здоровья.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травмы полузащитника Далера Кузяева.
«Что касается Далера, то у него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», – сказал Семак.
- Кузяев получил травму 21 марта в игре за сборную России.
- Он пропустит матч отбора Евро-2020 против Казахстана.
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