Кузяев травмировал мениск. Сроки восстановления пока неизвестны 

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травмы полузащитника Далера Кузяева.

«Что касается Далера, то у него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», – сказал Семак.

Кузяев получил травму 21 марта в игре за сборную России.

Он пропустит матч отбора Евро-2020 против Казахстана.

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