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    Кузяев травмировал мениск. Сроки восстановления пока неизвестны 

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о характере травмы полузащитника Далера Кузяева.

    «Что касается Далера, то у него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», – сказал Семак.

    • Кузяев получил травму 21 марта в игре за сборную России.
    • Он пропустит матч отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Кто заменит в сборной Головина и Кузяева

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5998

      parevg 7 минут назад

      Мениск, самая тяжелая травма игроков времен СССР, про кресты тогда и не слышали. Насколько я помню, если нужна операция - это пара месяцев, если консервативное лечение, от 10 дней.
      В любом случае, здоровья.

      0
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      Рейтинг: +63429

      Рубик Докоян 22 минуты назад

      Блин, может и на месяц выбыть. Здоровья Далеру и успешного лечения.

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      Рейтинг: +334

      sergey610 > Рубик Докоян 8 минут назад

      Рубик, я тебя умоляю, поверь мне, там фуфло такое, что , как говорится тебе и не снилось.

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