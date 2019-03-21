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    «Арсенал» может пригласить экс-спортивного директора «Барселоны»

    Бывший спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес может получить работу в «Арсенале».

    По информации Mundo Deportivo, английский клуб рассматривает 56-летнего испанца в качестве кандидата на должность и может пригласить его в ближайшее время.

    В январе пост покинул Свет Мислинтат, также руководивший скаутской службой. Сообщалось, что его преемниками могут стать Мончи (вернулся в «Севилью») и Марк Овермарс (продлил контракт с «Аяксом»).

    Сообщается, что «Арсенал» также рассматривает вариант приглашения Андони Субисарреты – спортивного директора «Марселя».

    Главный скаут Европы, о котором вы не слышали

    Источник: Mundo Deportivo

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