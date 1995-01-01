«МЮ» – конкурент «Наполи» в борьбе за Лосано

«Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал об интересе «Наполи» к полузащитнику «ПСВ» Ирвингу Лосано.
Клубы провели переговоры и готовы к трансферу по цене от 40 миллионов евро.
По информации источника, в борьбу за 23-летнего мексиканца включился «Манчестер Юнайтед». Английский клуб контактировал с агентом футболиста Мино Райолой.
- 23-летний вингер проводит второй сезон за «ПСВ».
- У него 19 мячей и 9 ассистов в 34 матчах всех турниров.
- В сентябре Лосано сказал, что мечтает играть за «Барселону».
- Известно об интересе к футболисту со стороны «Милана».