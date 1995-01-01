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    «МЮ» – конкурент «Наполи» в борьбе за Лосано

    «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал об интересе «Наполи» к полузащитнику «ПСВ» Ирвингу Лосано.

    Клубы провели переговоры и готовы к трансферу по цене от 40 миллионов евро.

    По информации источника, в борьбу за 23-летнего мексиканца включился «Манчестер Юнайтед». Английский клуб контактировал с агентом футболиста Мино Райолой.

    • 23-летний вингер проводит второй сезон за «ПСВ».
    • У него 19 мячей и 9 ассистов в 34 матчах всех турниров.
    • В сентябре Лосано сказал, что мечтает играть за «Барселону».
    • Известно об интересе к футболисту со стороны «Милана».

    Источник: Football Italia

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