«Наполи» может купить Лосано у «ПСВ». Стартовая цена – 40 миллионов

уххх... интересно будет посмотреть на него в серии А
«Наполи» интересуется полузащитником «ПСВ» Ирвингом Лосано, сообщает Football Italia.
Итальянский клуб несколько раз встречался с представителями «ПСВ» для обсуждения трансфера и является лидером среди кандидитов на мексиканца.
Ожидается, что сумма сделки составит не менее 40 миллионов евро.
- 23-летний вингер проводит второй сезон за голландский клуб.
- У него 19 голов и 9 ассистов в 34 играх всех турниров.
- В сентябре игрок сказал, что мечтает играть за «Барселону».
- На него также претендуют «Милан» и «МЮ».