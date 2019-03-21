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    «Наполи» может купить Лосано у «ПСВ». Стартовая цена – 40 миллионов

    «Наполи» интересуется полузащитником «ПСВ» Ирвингом Лосано, сообщает Football Italia.

    Итальянский клуб несколько раз встречался с представителями «ПСВ» для обсуждения трансфера и является лидером среди кандидитов на мексиканца.

    Ожидается, что сумма сделки составит не менее 40 миллионов евро.

    • 23-летний вингер проводит второй сезон за голландский клуб.
    • У него 19 голов и 9 ассистов в 34 играх всех турниров.
    • В сентябре игрок сказал, что мечтает играть за «Барселону».
    • На него также претендуют «Милан» и «МЮ».

    Источник: Football Italia

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    21.03.2019 23:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1734

      кошмарик 1 час назад

      уххх... интересно будет посмотреть на него в серии А

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