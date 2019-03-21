«Наполи» может купить Лосано у «ПСВ». Стартовая цена – 40 миллионов

«Наполи» интересуется полузащитником «ПСВ» Ирвингом Лосано, сообщает Football Italia.

Итальянский клуб несколько раз встречался с представителями «ПСВ» для обсуждения трансфера и является лидером среди кандидитов на мексиканца.

Ожидается, что сумма сделки составит не менее 40 миллионов евро.