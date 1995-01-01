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    Экс-игрок «Тоттенхэма» Бэйл: «Я часто смотрел матчи «Арсенала». Мне нравились Анри и Бергкамп»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал героем What I Wore на BT Sports – передачи, в рамках которой футболисты рассказывают о памятных для них футболках.

    «Я часто смотрел матчи «Арсенала». Мне очень нравились Анри и Бергкамп. Болельщикам «Тоттенхэма» не понравится, что я держу это [футболку Анри] в руках.

    Гиггз оказал на меня огромное влияние. Как и в случае любого левши из Уэльса, он был моим героем. Я старался учиться у него и получал удовольствие от его игры», – сказал 29-летний игрок.

    • Бэйл выступал за «шпор» с июля 2007 по сентябрь 2013 года.
    • Клуб заработал на его трансфере в «Реал» 101 миллион евро.
    • В текущем сезоне игрок забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 35 играх.
    • 22-го марта он получил награду лучшему футболисту Уэльса-2018.
    • По информации TEAMtalk, футболист близок к переходу в «Баварию».

    Источник: The Sun

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