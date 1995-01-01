Экс-игрок «Тоттенхэма» Бэйл: «Я часто смотрел матчи «Арсенала». Мне нравились Анри и Бергкамп»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл стал героем What I Wore на BT Sports – передачи, в рамках которой футболисты рассказывают о памятных для них футболках.
«Я часто смотрел матчи «Арсенала». Мне очень нравились Анри и Бергкамп. Болельщикам «Тоттенхэма» не понравится, что я держу это [футболку Анри] в руках.
Гиггз оказал на меня огромное влияние. Как и в случае любого левши из Уэльса, он был моим героем. Я старался учиться у него и получал удовольствие от его игры», – сказал 29-летний игрок.
- Бэйл выступал за «шпор» с июля 2007 по сентябрь 2013 года.
- Клуб заработал на его трансфере в «Реал» 101 миллион евро.
- В текущем сезоне игрок забил 14 голов и отдал 5 ассистов в 35 играх.
- 22-го марта он получил награду лучшему футболисту Уэльса-2018.
- По информации TEAMtalk, футболист близок к переходу в «Баварию».