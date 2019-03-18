Teamtalk: Бэйл близок к переходу в «Баварию»

«Бавария» готова сделать «Реалу» предложение по продаже полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Teamtalk.

По информации издания, знакомый с ситуацией источник сообщил о высокой вероятности перехода.

«В трансфере заинтересованы все участвующие стороны, включая самого игрока. Кто же откажется играть за «Баварию»? – цитирует неназванное лицо Teamtalk.

Сегодня ESPN сообщил о том, что от покупки 29-летнего футболиста отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устраивают цена и возраст игрока сборной Уэльса.