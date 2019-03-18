Teamtalk: Бэйл близок к переходу в «Баварию»

Ну, я хз канешь, ничего не буду исключать, просто вспомнил его проход по бровке)
«Бавария» готова сделать «Реалу» предложение по продаже полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Teamtalk.
По информации издания, знакомый с ситуацией источник сообщил о высокой вероятности перехода.
«В трансфере заинтересованы все участвующие стороны, включая самого игрока. Кто же откажется играть за «Баварию»? – цитирует неназванное лицо Teamtalk.
Сегодня ESPN сообщил о том, что от покупки 29-летнего футболиста отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устраивают цена и возраст игрока сборной Уэльса.
- Бэйл перешел в мадридский клуб в июле 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро.
- За 5 сезонов выиграл 13 трофеев, включая 3 кубка Лиги чемпионов.
- В 35 матчах текущего сезона забил 14 голов и отдал 5 асисстов.
- Стоимость по Transfermarkt – 70 миллионов.
Английское СМИ с 82 тысячами подписчиков в твиттере. Главный профиль – эксклюзивная информация о готовящихся трансферах.