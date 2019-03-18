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    Teamtalk: Бэйл близок к переходу в «Баварию»

    «Бавария» готова сделать «Реалу» предложение по продаже полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Teamtalk.

    По информации издания, знакомый с ситуацией источник сообщил о высокой вероятности перехода.

    «В трансфере заинтересованы все участвующие стороны, включая самого игрока. Кто же откажется играть за «Баварию»? – цитирует неназванное лицо Teamtalk.

    Сегодня ESPN сообщил о том, что от покупки 29-летнего футболиста отказался «Манчестер Юнайтед». Английский клуб не устраивают цена и возраст игрока сборной Уэльса.

    • Бэйл перешел в мадридский клуб в июле 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро.
    • За 5 сезонов выиграл 13 трофеев, включая 3 кубка Лиги чемпионов.
    • В 35 матчах текущего сезона забил 14 голов и отдал 5 асисстов.
    • Стоимость по Transfermarkt – 70 миллионов.

    Источник: Teamtalk

    Английское СМИ с 82 тысячами подписчиков в твиттере. Главный профиль – эксклюзивная информация о готовящихся трансферах.

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    18.03.2019 19:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1403

      BlackMurder 4 часа назад

      Ну, я хз канешь, ничего не буду исключать, просто вспомнил его проход по бровке)

      0
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      Рейтинг: +445

      SarJr 10 часов назад

      70 млн? не думаю, что реал отдаст менее чем за 100-120. скорее посадит его на банку

      0
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      ...
      Рейтинг: +7317

      DeStar > SarJr 8 часов назад

      Каких 100-120? Дороже чем взяли? Со всеми травмами и возрастом ? Я понимаю что Перес троху идиот , но не настолько , если за 70 заберут то уже отличная сделка , все что больше - идеально

      0
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      Рейтинг: +440

      Houston 11 часов назад

      Перейдёт и ещё пару сезонов там даст жару строго. В Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      zatonn 12 часов назад

      Утки они такие утки. Чушь полнейшая, чтобы не сказать более.

      0
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      Рейтинг: +60381

      zigbert 13 часов назад

      Британцы там редкие гости.

      2
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      Рейтинг: -106

      SuperPAV9 13 часов назад

      Это сто проц утка

      1
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      Рейтинг: -60

      BARCLAYS_APL 13 часов назад

      Бавария даст 101 миллиона что та не верится они потолок 40 давали

      1
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      Рейтинг: +27

      Валентий 13 часов назад

      хоть бы- хоть бы. При всем уважении к заслугам Бэйла - пора ему уходить в другой клуб.

      0
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      Рейтинг: +4616

      Skull_Boy 14 часов назад

      Да сдох Бэйл поху_изм в глазах и мотивации нет, уже от матча к матчу пешеход

      1
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      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Если по цене сойдутся, то вероятность трансфера велика.

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