Вальверде позволил тренироваться игрокам, не получившим вызова в сборную. Никто не пришел на занятие

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проводил тренировки во время международной паузы.

Футболисты основного состава получил неделю выходных. По информации Record, 55-летний испанец сообщил о возможности добровольных занятий для игроков, которые не получили вызова в национальные сборные.

Сообщается, что тренировки в понедельник и вторник не состоялись, потому что никто из игроков не пришел.

На сборы национальных команд из игроков сине-гранатовых не поехали Кевин-Принс Боатенг (Гана), Клеман Лангле (Франция) и Малком (Бразилия). Защитник Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании.