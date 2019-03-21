Вальверде позволил тренироваться игрокам, не получившим вызова в сборную. Никто не пришел на занятие

Пике завершил карьеру сборной
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проводил тренировки во время международной паузы.
Футболисты основного состава получил неделю выходных. По информации Record, 55-летний испанец сообщил о возможности добровольных занятий для игроков, которые не получили вызова в национальные сборные.
Сообщается, что тренировки в понедельник и вторник не состоялись, потому что никто из игроков не пришел.
На сборы национальных команд из игроков сине-гранатовых не поехали Кевин-Принс Боатенг (Гана), Клеман Лангле (Франция) и Малком (Бразилия). Защитник Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании.
- Каталонцы лидируют в чемпионской гонке чемпионата Испании.
- Отрыв от «Атлетико» – 10 очков.
- Соперником по 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Манчестер Юнайтед».