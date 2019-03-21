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    Вальверде позволил тренироваться игрокам, не получившим вызова в сборную. Никто не пришел на занятие

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проводил тренировки во время международной паузы.

    Футболисты основного состава получил неделю выходных. По информации Record, 55-летний испанец сообщил о возможности добровольных занятий для игроков, которые не получили вызова в национальные сборные.

    Сообщается, что тренировки в понедельник и вторник не состоялись, потому что никто из игроков не пришел.

    На сборы национальных команд из игроков сине-гранатовых не поехали Кевин-Принс Боатенг (Гана), Клеман Лангле (Франция) и Малком (Бразилия). Защитник Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании.

    • Каталонцы лидируют в чемпионской гонке чемпионата Испании.
    • Отрыв от «Атлетико» – 10 очков.
    • Соперником по 1/4 финала Лиги чемпионов стал «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Record

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    21.03.2019 23:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +385

      de bruyne 1 час назад

      Пике завершил карьеру сборной

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      Рейтинг: +464

      SarJr 2 часа назад

      Не понял смысел. Может позволил Не тренироваться???

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      Рейтинг: +570

      ZENIT84, > SarJr 1 час назад

      чт не понятного то? хер они на его тренировки добровольные ложили))))пошли по клубам тусить)))

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