ANSA: сегодня Икарди провел первую тренировку с «Интером» с 13 февраля

Такой маленький и столько проблем)))
Нападающий «Интера» Мауро Икарди приступил к тренировкам с командой.
Сегодня аргентинец занимался вместе со своими партнерами по команде. На тренировке присутствовало руководство миланцев, в том числе генеральный директор Джузеппе Маротта.
13 февраля «Интер» лишил форварда капитанской повязки, после чего он перестал посещать тренировки, ссылаясь на проблемы с коленом.
Как сообщали СМИ, агент и жена футболиста Ванда Нара ранее потребовала от «Интера» вернуть Икарди звание капитана, иначе он больше не сыграет за черно-синих.
- Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года.
- В этом сезоне нападающий провел за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
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