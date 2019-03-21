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    ANSA: сегодня Икарди провел первую тренировку с «Интером» с 13 февраля

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди приступил к тренировкам с командой.

    Сегодня аргентинец занимался вместе со своими партнерами по команде. На тренировке присутствовало руководство миланцев, в том числе генеральный директор Джузеппе Маротта.

    13 февраля «Интер» лишил форварда капитанской повязки, после чего он перестал посещать тренировки, ссылаясь на проблемы с коленом.

    Как сообщали СМИ, агент и жена футболиста Ванда Нара ранее потребовала от «Интера» вернуть Икарди звание капитана, иначе он больше не сыграет за черно-синих.

    • Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года.
    • В этом сезоне нападающий провел за миланцев 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ANSA

    ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata) – ведущий провайдер в Италии. Некоммерческий кооператив, членами и владельцами которого являются 36 ведущих новостных организаций Италии. Его миссия – распространение честных и объективных новостей.

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Такой маленький и столько проблем)))

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      Рейтинг: +172

      KPCCSPB > Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Человек забивает, тем самым выполняя свою работу, а к нему как к говну. Вот представь на твоей работе так же будет

      0
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