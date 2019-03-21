ANSA: сегодня Икарди провел первую тренировку с «Интером» с 13 февраля

Нападающий «Интера» Мауро Икарди приступил к тренировкам с командой.

Сегодня аргентинец занимался вместе со своими партнерами по команде. На тренировке присутствовало руководство миланцев, в том числе генеральный директор Джузеппе Маротта.

13 февраля «Интер» лишил форварда капитанской повязки, после чего он перестал посещать тренировки, ссылаясь на проблемы с коленом.

Как сообщали СМИ, агент и жена футболиста Ванда Нара ранее потребовала от «Интера» вернуть Икарди звание капитана, иначе он больше не сыграет за черно-синих.