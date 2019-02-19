Жена Икарди потребовала у «Интера» вернуть форварду повязку и извиниться, иначе он больше не сыграет за клуб

У рыбки по имени Ванда такой харизмы, как у Кадырова нету, поэтому врядли кто-то будет извиняться перед Икарди. А вообще конечно по поведению - очень импульсивная и глупая баба. С чего она решила, что может быть футбольным агентом? Так и карьеру Икарди под откос пустит
Как сообщает Gazzetta dello Sport, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара потребовала у клуба вернуть игроку капитанскую повязку. В противном случае, по ее словам, он больше никогда не выйдет на поле в черно-синей футболке.
Кроме того, Нара потребовала от миланцев принести аргентинцу извинения за «мучения», которые он испытывает, лишившись звания капитана.
Форвард не принимал участия в двух последних матчах «Интера». Ранее клуб сообщил, что Икарди испытывает проблемы с коленом.
- В этом сезоне нападающий провел за миланцев 28 встреч, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт Икарди с «Интером» истекает летом 2021 года.