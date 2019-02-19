Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жена Икарди потребовала у «Интера» вернуть форварду повязку и извиниться, иначе он больше не сыграет за клуб

    Как сообщает Gazzetta dello Sport, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара потребовала у клуба вернуть игроку капитанскую повязку. В противном случае, по ее словам, он больше никогда не выйдет на поле в черно-синей футболке.

    Кроме того, Нара потребовала от миланцев принести аргентинцу извинения за «мучения», которые он испытывает, лишившись звания капитана.

    Форвард не принимал участия в двух последних матчах «Интера». Ранее клуб сообщил, что Икарди испытывает проблемы с коленом.

    • В этом сезоне нападающий провел за миланцев 28 встреч, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт Икарди с «Интером» истекает летом 2021 года.

    Источник: Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2019 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 февраля 2019, 22:23

      У рыбки по имени Ванда такой харизмы, как у Кадырова нету, поэтому врядли кто-то будет извиняться перед Икарди. А вообще конечно по поведению - очень импульсивная и глупая баба. С чего она решила, что может быть футбольным агентом? Так и карьеру Икарди под откос пустит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2019, 20:23

      Скрестить бы маму Рабьо, папу Неймара и жену Икарди.... Не иначе Бэтмен получился бы :))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:13

      Повязку Икарди вернуть можно, а вот мозги ему и его жене кто вернёт ? Их никто не находил пока...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 19 февраля 2019, 19:31

      Ха-ха-ха, обидели маленького Икардика. ЖЁНУШКАААА - бегу Мауро, бегу маленький...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2019, 19:30

      Порно-жена отжигает!!! Воистину, аромат пи..ды, творит удивительные вещи с мужиками!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +451

      Illars > Сильвербой 19 февраля 2019, 20:10

      манит грешным яблоком))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Сильвербой 20 февраля 2019, 15:07

      Это уж точно)) Видимо, еще та мастерица)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 19:24

      Может она и в футбол за Интер сыграет?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 19:21

      Жёны рулят!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 18:58

      Теперь слово за женой Глушакова!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 19 февраля 2019, 18:35

      это как мама Рабьо, только жена)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima > Illars 19 февраля 2019, 18:49

      Да не, тут барышня куда похлеще с закидонами)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Kulima 19 февраля 2019, 19:06

      Меня вообще поражает, как можно было жениться на порноактрисе. Да еще и отбить ее у кого-то там. Видимо, чудеса творит баба)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Владимирыч 19 февраля 2019, 20:20

      Нару в президенты!!! России!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11