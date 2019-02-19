Жена Икарди потребовала у «Интера» вернуть форварду повязку и извиниться, иначе он больше не сыграет за клуб

Как сообщает Gazzetta dello Sport, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара потребовала у клуба вернуть игроку капитанскую повязку. В противном случае, по ее словам, он больше никогда не выйдет на поле в черно-синей футболке.

Кроме того, Нара потребовала от миланцев принести аргентинцу извинения за «мучения», которые он испытывает, лишившись звания капитана.

Форвард не принимал участия в двух последних матчах «Интера». Ранее клуб сообщил, что Икарди испытывает проблемы с коленом.