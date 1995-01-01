Газзаев – о заявлении Погребняка: «Глобализация происходит во всем мире. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление форварда «Урала» Павла Погребняка, который раскритиковал натурализацию футболистов для национальной команды.

«Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция.

Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация», – сказал Газзаев.