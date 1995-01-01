Газзаев – о заявлении Погребняка: «Глобализация происходит во всем мире. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого»

думаю испанцы никогда и ни за что не натуролизовали такого бразильца как Ари посредственный игрок да ещё и в таком почтенном для футбола возрасте так что господин Газзаев не надо сравнивать х-н с пальцем,а вот на счёт лимита тут вы на сто процентов правы
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление форварда «Урала» Павла Погребняка, который раскритиковал натурализацию футболистов для национальной команды.
«Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция.
Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация», – сказал Газзаев.
- За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.