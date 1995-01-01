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    Газзаев – о заявлении Погребняка: «Глобализация происходит во всем мире. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление форварда «Урала» Павла Погребняка, который раскритиковал натурализацию футболистов для национальной команды.

    «Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Даже сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция.

    Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация», – сказал Газзаев.

    • За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +9107

      Garrincha58 1 час назад

      думаю испанцы никогда и ни за что не натуролизовали такого бразильца как Ари посредственный игрок да ещё и в таком почтенном для футбола возрасте так что господин Газзаев не надо сравнивать х-н с пальцем,а вот на счёт лимита тут вы на сто процентов правы

      -2
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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА > Garrincha58 1 час назад

      Так ты не равняй куй с пальцем.Толи уровень сборной Испании,где на каждую позицию по 3 игрока ТОП уровня,толи наша сборная,где на каждую позицию по 1 игроку и замена им ввиде инвалида

      3
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      Рейтинг: +1163

      VGreen > Garrincha58 1 час назад

      а никто Ари для сборной и не натурализовывал. Он получил гражданство РФ сам при поддержке клубов, в которых выступал. И в сборную его сразу же никто не вызывал после получения паспорта РФ, только уже потом, на общих основаниях.
      Натурализованные для сборной - это Фернандес, Рауш и Нойштедтер

      0
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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Очень и очень правильно сказал.Особенно про игроков с российским паспортом и лимит.
      Только один вопрос.Почему все говорят про лимит,про наших паспортистов и про систему проведения матчей,говорят все/,но ска ни кто не шевелится что-то менять!!!

      1
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      Рейтинг: +258

      Ивантеевец 2 часа назад

      Сейчас все мастера говорить. А когда вводили лимит наверняка в первых рядах "за" кричал.

      -1
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      Рейтинг: +9107

      Garrincha58 > Ивантеевец 1 час назад

      вот он как раз был всегда против и говорил это открыто

      1
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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА > Ивантеевец 1 час назад

      Он всегда был против

      0
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      Рейтинг: +440

      Юрэс 2 часа назад

      Я ВСЁ равно ПРОТИВ!!!!!

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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА > Юрэс 1 час назад

      Мы рады,но твоё мнение ни кому не интересно

      2
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      Рейтинг: +1070

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Пес прав... на счет лимита

      0
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      Рейтинг: +7184

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 1 час назад

      Почему пёс???
      Почему только на счет лимита???
      Ты против натурализации???

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