Адвокат: «Заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч, чтобы возглавить сборную России»

это неправильно что он заплатил, заплатила Россия ему столько чтоб он мог часть вернуть, всё было оговорено.
Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал об обстоятельствах перехода на работу из сборной Бельгии в сборную России в 2010 году.
«В Бельгии на меня до сих пор обижаются из-за того, что я ушел в сборную России? Серьезно?! Вообще-то я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Почему решил уйти? Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь? Сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию», – сказал 71-летний специалист.
- Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.
- Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2012.