Адвокат: «Заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч, чтобы возглавить сборную России»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал об обстоятельствах перехода на работу из сборной Бельгии в сборную России в 2010 году.

«В Бельгии на меня до сих пор обижаются из-за того, что я ушел в сборную России? Серьезно?! Вообще-то я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Почему решил уйти? Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь? Сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию», – сказал 71-летний специалист.