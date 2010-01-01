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    Адвокат: «Заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч, чтобы возглавить сборную России»

    Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал об обстоятельствах перехода на работу из сборной Бельгии в сборную России в 2010 году.

    «В Бельгии на меня до сих пор обижаются из-за того, что я ушел в сборную России? Серьезно?! Вообще-то я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Почему решил уйти? Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь? Сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию», – сказал 71-летний специалист.

    • Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.
    • Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на Евро-2012.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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