Радимов – Глушенкову: «Не прав был, признаю. Удачи тебе и побольше голов за «Спартак». И не в ФНЛ, а в РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов принес извинения полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову.

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1) футболист москвичей в одном из эпизодов наступил на ногу хавбеку петербуржцев Юрию Жиркову, а тот в ответ сильно пнул в него мячом, попав в руку.

«Жаль, в голову не попал. Может, научило бы чему-нибудь молодeжь», – прокомментировал Радимов этот эпизод в твиттере.

«Я тут с пацанами тренировку провел. А они все плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал: зря я тогда на парня понес. Он просто под раздачу попал. Эмоциональный толчок, ну меня и понесло.

«*** [офигевшее] пенсионерское сраное быдло. Зацепили его, видите ли. Полез на пацана, который и так в шоке (первый такой матч в жизни) и даже желтую карточку не получил». Реакция была на сказанное одним журналистом в твиттере. Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил.

Короче, как закусил удила, так не остановиться. Теперь остановился. И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда. И как раньше говорил, так и теперь повторю: Максим! Удачи тебе, побольше голов за «Спартак». И не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Ну и не в ворота «Зенита», естественно», – написал Радимов в инстаграме.

Матч «Спартака» и «Зенита» – огонь