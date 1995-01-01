Аршавин: «В плане борьбы за чемпионство РПЛ интереснее, чем Франция, Италия или Германия»

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает РПЛ более интересной лигой в плане борьбы за чемпионство. По его словам, в некоторых топ-чемпионатах победитель известен изначально.

– После ничьей с «Зенитом» в прошлом туре «Спартак» выбыл из чемпионской гонки?

– Я бы так не сказал. Восемь очков реально отыграть. Все лидеры постоянно теряют очки. Пока ничего не решено.

– В РПЛ уже четыре года подряд меняются чемпионы. В чем причины такой тенденции?

– Причин я не знаю, но это хорошо. Тот же чемпионат Франции вообще можно не начинать смотреть. Сразу понятно, что «ПСЖ» возьмет титул. В Германии – «Бавария», в Италии – «Ювентус». В этом плане у нас чемпионат поинтересней. Это хорошо с точки зрения не только болельщиков, но и самого развития спорта. Игроки прогрессируют при такой высокой конкуренции.