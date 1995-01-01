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    Аршавин: «В плане борьбы за чемпионство РПЛ интереснее, чем Франция, Италия или Германия»

    Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин считает РПЛ более интересной лигой в плане борьбы за чемпионство. По его словам, в некоторых топ-чемпионатах победитель известен изначально.

    – После ничьей с «Зенитом» в прошлом туре «Спартак» выбыл из чемпионской гонки?

    – Я бы так не сказал. Восемь очков реально отыграть. Все лидеры постоянно теряют очки. Пока ничего не решено.

    – В РПЛ уже четыре года подряд меняются чемпионы. В чем причины такой тенденции?

    – Причин я не знаю, но это хорошо. Тот же чемпионат Франции вообще можно не начинать смотреть. Сразу понятно, что «ПСЖ» возьмет титул. В Германии – «Бавария», в Италии – «Ювентус». В этом плане у нас чемпионат поинтересней. Это хорошо с точки зрения не только болельщиков, но и самого развития спорта. Игроки прогрессируют при такой высокой конкуренции.

    • После 20-ти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», опережая ближайшего преследователя ЦСКА на пять очков.
    • «ПСЖ» лидирует во Франции с 20-очковым отрывом от конкурентов, «Ювентус» в Серии А – с 15-очковым, «Бавария» и «Боруссия» имеют в Бундеслиге равное количество очков.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +60630

      zigbert 3 часа назад

      Италия и Франция - понятно. Но в Германии борьба не завершена.

      1
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      Рейтинг: +263

      fhnv 5 часов назад

      там да....туров за 10 уже понятно кто чемп возьмёт ...ещё и испанию включить можно

      0
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      Рейтинг: +9097

      Garrincha58 5 часов назад

      что не заметил прогресса нашего чемпионата и в частности игроков тем более одни понты мы всехпорвём мы выйдем из групп ЛЧ или ещё понтовей дойдём до финала ЛЕ особенно Зенит каждый год хочет выиграть ЛЕ а на деле полный обс...р

      3
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      Рейтинг: +106

      Киркинитидец > Garrincha58 5 часов назад

      плять 12 мячиков в 8 матчах... сушняк епрст!

      0
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      ...
      Рейтинг: +55

      Zenitovets92 > Garrincha58 3 часа назад

      вообще то в рейтинге чемпионатов, наш рпл почти на равне с французской, по этому в лч участвуют 3 команды

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