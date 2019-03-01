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    В июне пройдет матч легенд «Реала» и «Челси». Сыграют Рауль, Роберто Карлос и Макманаман

    Пресс-служба «Реала» анонсировала благотворительный матч легенд клуба против легенд «Челси».

    Встреча пройдет 23-го июня на «Сантьяго Бернабеу». Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд мадридцев.

    В матче примут участие Марсель Десайи, Эйдур Гудьонсен, Майкл Эсьен, Рикарду Карвалью, Рауль, Роберто Карлос, Стив МакМанаман и Альваро Арбелоа. Ожидается, что об участии других футболистов станет известно в ближайшее время.

    • 11 марта Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера сливочных.
    • Команда выиграла у «Сельты» (2:0, 28-й тур Примеры) в его первом матче.
    • Чемпионат – единственный турнир, в котором участвует команда.
    • Прежде королевский клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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