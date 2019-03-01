В июне пройдет матч легенд «Реала» и «Челси». Сыграют Рауль, Роберто Карлос и Макманаман

Пресс-служба «Реала» анонсировала благотворительный матч легенд клуба против легенд «Челси».

Встреча пройдет 23-го июня на «Сантьяго Бернабеу». Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд мадридцев.

В матче примут участие Марсель Десайи, Эйдур Гудьонсен, Майкл Эсьен, Рикарду Карвалью, Рауль, Роберто Карлос, Стив МакМанаман и Альваро Арбелоа. Ожидается, что об участии других футболистов станет известно в ближайшее время.