Экс-менеджер «Аякса»: «Возможно, в финале ЛЧ-1995/96 игроки «Ювентуса» были под допингом»

А Вайнштейн к ним не приставал? Говорят он лютовал в то время. Самое время вспомнить!
Бывший менеджер «Аякса» Дэвид Эндт рассказал о финале Лиги чемпионов-1995/96 против «Ювентуса» в Риме (1:1: 2:4 по пенальти).
По результатам жеребьевки команды встретятся на стадии 1/4 финала текущего розыгрыша.
«Ювентус» – несомненный фаворит, но, учитывая строгий футбол «Аякса», все возможно.
К тому же у нас есть повод для мести. Это действительно так, ведь вскоре после римского финала выяснилось, что игроки соперника, возможно, были под допингом. Никто не знает точно.
Нас это по-прежнему злит, при все уважении к «Ювентусу», – Football Italia приводит слова Эндта.
- «Аякс» в 1/8 финала прошел «Реал» – 5:3 по сумме двух встреч.
- Туринцы обыграли «Атлетико» с общим счетом 3:2.
- Четвертьфинальные матчи состоятся 10-го и 16-го апреля.
- Команда Эрика тен Хага проведет первый матч дома.