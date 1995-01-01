Экс-менеджер «Аякса»: «Возможно, в финале ЛЧ-1995/96 игроки «Ювентуса» были под допингом»

Бывший менеджер Дэвид Эндт рассказал о финале Лиги чемпионов-1995/96 против «Ювентуса» в Риме (1:1: 2:4 по пенальти).

По результатам жеребьевки команды встретятся на стадии 1/4 финала текущего розыгрыша.

«Ювентус» – несомненный фаворит, но, учитывая строгий футбол «Аякса», все возможно.

К тому же у нас есть повод для мести. Это действительно так, ведь вскоре после римского финала выяснилось, что игроки соперника, возможно, были под допингом. Никто не знает точно.

Нас это по-прежнему злит, при все уважении к «Ювентусу», – Football Italia приводит слова Эндта.