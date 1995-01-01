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    Экс-менеджер «Аякса»: «Возможно, в финале ЛЧ-1995/96 игроки «Ювентуса» были под допингом»

    Бывший менеджер «Аякса» Дэвид Эндт рассказал о финале Лиги чемпионов-1995/96 против «Ювентуса» в Риме (1:1: 2:4 по пенальти).

    По результатам жеребьевки команды встретятся на стадии 1/4 финала текущего розыгрыша.

    «Ювентус» – несомненный фаворит, но, учитывая строгий футбол «Аякса», все возможно.

    К тому же у нас есть повод для мести. Это действительно так, ведь вскоре после римского финала выяснилось, что игроки соперника, возможно, были под допингом. Никто не знает точно.

    Нас это по-прежнему злит, при все уважении к «Ювентусу», – Football Italia приводит слова Эндта.

    • «Аякс» в 1/8 финала прошел «Реал» – 5:3 по сумме двух встреч.
    • Туринцы обыграли «Атлетико» с общим счетом 3:2.
    • Четвертьфинальные матчи состоятся 10-го и 16-го апреля.
    • Команда Эрика тен Хага проведет первый матч дома.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:36
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +485

      Untitled-1 6 минут назад

      А Вайнштейн к ним не приставал? Говорят он лютовал в то время. Самое время вспомнить!

      0
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      Рейтинг: +2591

      +50/-50 16 минут назад

      Через 23 года вспомнил. Даааааа, лучше поздно, чем никогда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +830

      ухоженный крокодил 33 минуты назад

      А футболисты Аякса, ВОЗМОЖНО, обкурились травы.

      0
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      Рейтинг: +1065

      ivan-football-fan 1 час назад

      "...возможно..."..."...никто не знает точно..."
      ХЕРНЯ ВСЁ ЭТО)))
      Вот, что на самом деле является ИСТОИЕЙ ВЕКА в футболе (20-го века), В КОТОРОЙ ВСЁ ИЗВЕСТНО, ВСЁ НЕ ПРАВИЛЬНО, ВСЁ ТРАГИЧНО, НО НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
      ЧМ 1986. Мексика. 1/4 финала. Центральный стадион "Ацтека". Аргентина - Англия. ЭТИ ДВЕ СТРАНЫ ТОЛЬКО ЧТО ВОЕВАЛИ ЗА ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА. КУЧА ТРУПОВ. ВСЁ КРОВОТОЧИТ...
      У Аргентины - великий Марадона, у Англичан - Линекер и вся банда!
      Линекер забил гол, а Марадона - ДВА!
      Но! Один гол Диего ..ЗАБИЛ РУКОЙ! Судьи не увидели... Погуглите..Это вошло в историю как "РУКА БОГА"...
      Но! ВТОРОЙ ГОЛ МАРАДОНЫ вошёл в историю, как " ГОЛ СТОЛЕТИЯ"!!!!!
      Он один по пути к воротам обыграл пол-командв англичан и, в конце, лучшего на тот момент вратаря мира - Питера ШИЛТОНА! ПОГУГЛИТЕ...ПОСМОТРИТЕ...НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ)))
      Так вот... Вы представляете, ЧТО ДОЛЖЕН ЧУВСТВОВАТЬ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ защитник англичан Стив Ходж, который:
      - отдавая пас НЕ ГЛЯДЯ своему вратарю (Шилтону) верхом назад, по сути, отдал ПАС НА ГОЛОВУ ХИТРО НАБЕЖАВШЕМУ МАРАДОНЕ! И ТОТ ЗАБИЛ РУКОЙ!!!!!!!(имитируя игру головой)
      - Стив ХОДЖ был первым, кого обыграл Марадона в центре поля, забивая свой второй в этом матче гол - "ГОЛ СТОЛЕТИЯ"...
      - Стив ХОДЖ полсе игры ...ОБМЕНЯЛСЯ С МАРАДОНОЙ МАЙКАМИ)))
      - и только в раздевалке он узнал от партнёров..ЧТО МАРАДОНА ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗАБИЛ РУКОЙ!
      У Англичан была ...СИЛЬНЕЙШАЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СБОРНАЯ...ИМ ПРОЧИЛИ ЧЕМПИОНСТВО! И...Марадона "рукой Бога" это чемпионство ЗАБРАЛ СЕБЕ!))))

      0
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      Рейтинг: +60483

      zigbert 1 час назад

      В игре с Реалом Аякс показал что может бороться с ведущими европейскими клубами.

      1
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      Рейтинг: -24815

      ZSB 1 час назад

      Вспомнила бабка, як дивкой была!!!

      0
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      Рейтинг: +418

      MichelWB 1 час назад

      Вот какие злопамятные, проиграли в 96 г., а все еще злятся.

      0
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      Рейтинг: +356

      aimer1988 1 час назад

      А возможно они были рептилоидами с Нибиру. Никто не знает точно. Перед фразой "никто не знает точно" вообще можно все, что угодно вставить.

      1
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      Рейтинг: +4517

      KLIM777 1 час назад

      да они столько побед одерживают , что явно они под допингом, про манчестер сити вообще надо в первую очередь говорить. Давай еще маразма

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      Рейтинг: +418

      MichelWB > KLIM777 1 час назад

      Да итальянцы курнули, что бы расслабиться, ну и на кураже выиграли.

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      Рейтинг: +245

      VVadic 2 часа назад

      Всем сердцем за Аякс!!!

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