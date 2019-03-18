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    «ПСЖ» и «Вердер» – единственные команды топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом матче чемпионата

    «ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура чемпионата Франции – 3:1.

    Встреча 26-го тура Бундеслиги «Байер»«Вердер» закончилась победой гостей с таким же счетом.

    Парижская и бременская команды – единственные в топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом туре национальных чемпионатов.

    • Команда Томаса Тухеля является действующим чемпионом Франции.
    • Игроки Флориана Кофельдта в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировали на 11 месте.
    • Суммарная стоимость игроков французского клуба – 927,65 миллионов евро (Transfermarkt).
    • Футболисты заявки немецкой команды стоят 140,75 миллионов.

    Источник: FOX Soccer

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    18.03.2019 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5740

      Cules2013 2 часа назад

      С ПСЖ всё понятно - они на голову сильнее по составу любой другой команды в Лиге 1, особенно по части нападения.
      Вердер хоть и в каждом матче забивает, но в среднем пропускает 1,5 мяча за игру. Хотя они сейчас на 8 месте в Бундеслиге, в 3-х очках от зоны ЛЕ.

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