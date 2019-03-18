«ПСЖ» и «Вердер» – единственные команды топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом матче чемпионата

С ПСЖ всё понятно - они на голову сильнее по составу любой другой команды в Лиге 1, особенно по части нападения.
Вердер хоть и в каждом матче забивает, но в среднем пропускает 1,5 мяча за игру. Хотя они сейчас на 8 месте в Бундеслиге, в 3-х очках от зоны ЛЕ.
«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура чемпионата Франции – 3:1.
Встреча 26-го тура Бундеслиги «Байер» – «Вердер» закончилась победой гостей с таким же счетом.
Парижская и бременская команды – единственные в топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом туре национальных чемпионатов.
- Команда Томаса Тухеля является действующим чемпионом Франции.
- Игроки Флориана Кофельдта в прошлом розыгрыше Бундеслиги финишировали на 11 месте.
- Суммарная стоимость игроков французского клуба – 927,65 миллионов евро (Transfermarkt).
- Футболисты заявки немецкой команды стоят 140,75 миллионов.