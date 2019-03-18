«ПСЖ» и «Вердер» – единственные команды топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом матче чемпионата

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче 28-го тура чемпионата Франции – 3:1.

Встреча 26-го тура Бундеслиги «Байер» – «Вердер» закончилась победой гостей с таким же счетом.

Парижская и бременская команды – единственные в топ-5 лиг Европы, которые забивали в каждом туре национальных чемпионатов.