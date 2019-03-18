Sky: руководители «Челси» обсудили будущее Сарри

Руководство «Челси» провело собрание по поводу будущего главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Sky Sports.

Представители клуба обеспокоены выступлением клуба под руководством 60-летнего итальянца.

Сарри возглавил команду в июне 2018 года, три недели после ухода из «Наполи». После 30-ти туров английской Премьер-лиги «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице.

В феврале клуб завершил выступление в Кубке Англии и проиграл финал Кубка лиги. Соперник по четвертьфиналу Лиги Европы – «Спарта».