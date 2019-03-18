Sky: руководители «Челси» обсудили будущее Сарри

в челси часто тренеры меняются.. надо сарри оставить... пусть поработает... а то уже в привычку вошло на неустойках зарабатывать у абрамовича...
Руководство «Челси» провело собрание по поводу будущего главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Sky Sports.
Представители клуба обеспокоены выступлением клуба под руководством 60-летнего итальянца.
Сарри возглавил команду в июне 2018 года, три недели после ухода из «Наполи». После 30-ти туров английской Премьер-лиги «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице.
В феврале клуб завершил выступление в Кубке Англии и проиграл финал Кубка лиги. Соперник по четвертьфиналу Лиги Европы – «Спарта».
- По информации Daily Express, клуб может уволить Сарри до конца недели.
- Согласно Footall Italia, у тренера есть предложение от «Интера».