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    Sky: руководители «Челси» обсудили будущее Сарри

    Руководство «Челси» провело собрание по поводу будущего главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Sky Sports.

    Представители клуба обеспокоены выступлением клуба под руководством 60-летнего итальянца.

    Сарри возглавил команду в июне 2018 года, три недели после ухода из «Наполи». После 30-ти туров английской Премьер-лиги «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице.

    В феврале клуб завершил выступление в Кубке Англии и проиграл финал Кубка лиги. Соперник по четвертьфиналу Лиги Европы – «Спарта».

    Источник: Твиттер Sky Sports

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    18.03.2019 23:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3646

      84aivengo 34 минуты назад

      в челси часто тренеры меняются.. надо сарри оставить... пусть поработает... а то уже в привычку вошло на неустойках зарабатывать у абрамовича...

      0
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      Рейтинг: +331

      Oldtrafford83/97 2 часа назад

      Славия, а не Спарта.

      0
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      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Если "Челси" расстанется с Сарри на финише чемпионата АПЛ и ЛЕ, то кто возглавит команду, где сейчас нет единства среди игроков как на по поле так и за его пределами ? А ему безусловно последует предложение возглавить клуб, одного из лидеров серии "А". Сарри очень хорошо знает итальянский футбол и ему будет намного легче работать в привычной для него обстановке.

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      Рейтинг: +103

      JackBruce > Рубик Докоян 1 час назад

      Предлагаю Бенитеса.

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      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян > JackBruce 1 час назад

      По окончании этого сезона вполне. У него заканчивается контракт с "сороками" и он свободен. Сарри дорабатывает этот сезон до конца. И тогда уже можно определяться по тренеру, но сейчас уже надо вести переговоры, по тренерам это можно даже при действующем контракте. А неустойку платить Челси не привыкать, один Маур их дважды "раздевал"...

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