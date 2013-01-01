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    «Краснодар» продлил антирекордную серию без побед до 11-ти матчей

    Встреча 20-го тура чемпионата России «Локомотив»«Краснодар» закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Единственный гол на счету полузащитника Антона Миранчука.

    Команда Мурада Мусаева продлила серию без побед до 11-ти встреч. Последняя победа состоялась 2-го декабря – 2:0 с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России. Это худший показатель в истории клуба.

    • «Краснодар» опустился на четвертое место в таблице Премьер-лиги.
    • 14-го марта команда сыграла вничью с «Валенсией», упустив выход в 1/4 финала Лиги Европы из-за пропущенного в добавленное время гола.
    • В 19:00 мск начнется матч «Спартак»«Зенит». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1153

      Caniggia 1 час назад

      Сейчас двухнедельный перекур, отдохнут и, думаю, Анжи ждёт разгром в Краснодаре. Но на чемпионство быки опять не тянут.

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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 3 часа назад

      По версии части болельщиков "Краснодара",это "масква" не даёт им победить и занять первое место.

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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > Агасфер 2 часа назад

      ну учитывая какой галицкий пугливый, наверняка именно масква на него и влияет, а уж он стопкран жмет, потому что имея красивую игру не выигрывать 11 матчей по-другому не скажешь

      0
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 4 часа назад

      Спасибо за это Краснодару,теперь мы 2

      4
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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > Татарин за ЦСКА 2 часа назад

      а пльзень то как рада будет

      0
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      Рейтинг: +3255

      sochi-2013 4 часа назад

      Игнатьева как-то надо возвращать. Похоже, что Ари в лазарете прописался. Забивать кому-то надо. Шапи, пока был " темной лошадкой", это делал, а теперь к нему приспособились. Был такой в Жемчужине- Гоча Гогричиани.

      2
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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > sochi-2013 4 часа назад

      мамаев более важный игрок и то его не вернут а этот огрызнулся внаглую прося больше бабла, тут тоже все, но главное нас радуют 11 матчей красивой игрой, такова задача руководства, жаль тех кто верил в чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 4 часа назад

      В 20-ом туре 31 марта дома на "Анжи" отыграются уже "быки" и прервут эту серию.

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      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > Рубик Докоян 4 часа назад

      и будет это единственная победа

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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 4 часа назад

      Да и пусть они рвут этот Анжи,не жалко)))

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