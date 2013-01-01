«Краснодар» продлил антирекордную серию без побед до 11-ти матчей

Встреча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника Антона Миранчука.

Команда Мурада Мусаева продлила серию без побед до 11-ти встреч. Последняя победа состоялась 2-го декабря – 2:0 с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России. Это худший показатель в истории клуба.