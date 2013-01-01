«Краснодар» продлил антирекордную серию без побед до 11-ти матчей

Сейчас двухнедельный перекур, отдохнут и, думаю, Анжи ждёт разгром в Краснодаре. Но на чемпионство быки опять не тянут.
Встреча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» закончилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на счету полузащитника Антона Миранчука.
Команда Мурада Мусаева продлила серию без побед до 11-ти встреч. Последняя победа состоялась 2-го декабря – 2:0 с «Уралом» в 16-м туре чемпионата России. Это худший показатель в истории клуба.
- «Краснодар» опустился на четвертое место в таблице Премьер-лиги.
- 14-го марта команда сыграла вничью с «Валенсией», упустив выход в 1/4 финала Лиги Европы из-за пропущенного в добавленное время гола.
- В 19:00 мск начнется матч «Спартак» – «Зенит». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.