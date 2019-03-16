Симеоне: «Это не худшая наша неделя. Худшая была, когда «Атлетико» проиграл финал ЛЧ в Милане»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Атлетика» (0:2) в матче 28-го тура Примеры заявил, что не считает эту неделю худшей для команды при его руководстве.

Во вторник мадридцы уступили «Ювентусу» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыли из турнира.

«Это не худшая неделя [при мне]. Хуже всего было, когда мы проиграли финал Лиги чемпионов по пенальти в Милане [в 2016 году «Реалу» (1:1, 3:5)]. Мы привыкли постоянно бороться и соревноваться. Это время для наблюдения, наблюдения и роста.

В лиге мы находимся на хорошей позиции после семи хорошо проведенных месяцев. И намерены остаться там.

После неудачного матча в Турине нам было трудно, и мы не создавали особой опасности, особенно в первом тайме. В последние годы эта команда боролась за титулы до конца и сейчас, мы ждем, чтобы посмотреть, как выступит «Барселона» в ближайших матчах. Нам никогда не будет легко после того, что произошло в Турине, но мне понравилось то, что мы сделали во втором тайме. Мы знаем, что можем стать лучше», – сказал Симеоне.