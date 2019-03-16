Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч 28-го тура Примеры против «Сельты» (2:0).

«Это не окончательное решение. Осталось еще десять игр. Тибо еще сыграет. Третий вратарь – Лука. Есть три очень хороших вратаря, эта тема всегда будет подниматься.

«Реалу» нужны три или четыре больших вратаря. Я буду рассчитывать на двоих в конце сезона», – сказал Зидан.

Навас вышел в старте в матче Примеры впервые с января.

Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады