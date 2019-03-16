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    Зидан – о выходе Наваса в старте: «Это не окончательное решение. Куртуа еще сыграет»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч 28-го тура Примеры против «Сельты» (2:0).

    «Это не окончательное решение. Осталось еще десять игр. Тибо еще сыграет. Третий вратарь – Лука. Есть три очень хороших вратаря, эта тема всегда будет подниматься.

    «Реалу» нужны три или четыре больших вратаря. Я буду рассчитывать на двоих в конце сезона», – сказал Зидан.

    Навас вышел в старте в матче Примеры впервые с января.

    Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады

    Источник: Marca

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    16.03.2019 23:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 11 часов назад

      Кому то из них все равно придется сидеть в запасе.

      1
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      Рейтинг: +1495

      все_будет_AUDI 12 часов назад

      Тибо дно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +516

      Maxi_7 18 часов назад

      В кубке и ЛЧ))

      1
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      Рейтинг: +1963

      AtticusFinch 22 часа назад

      Лукавит лысый))

      3
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      Рейтинг: +11741

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      На поле должны выходить лучшие, Зидан не изменял этому принципу.

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