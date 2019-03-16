Кому то из них все равно придется сидеть в запасе.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч 28-го тура Примеры против «Сельты» (2:0).
«Это не окончательное решение. Осталось еще десять игр. Тибо еще сыграет. Третий вратарь – Лука. Есть три очень хороших вратаря, эта тема всегда будет подниматься.
«Реалу» нужны три или четыре больших вратаря. Я буду рассчитывать на двоих в конце сезона», – сказал Зидан.
Навас вышел в старте в матче Примеры впервые с января.
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