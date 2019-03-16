Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    Зидан: «У меня в команде 25 игроков, и я рассчитываю на всех»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 28-го тура Примеры против «Сельты» (2:0).

    В стартовом составе на этот матч вышли Марсело, Иско и Навас.

    О матче

    В конце мы добились хорошего результата – того, чего мы и хотели. Начало встречи было не очень хорошим, но мы должны были сохранять спокойствие. Мы хорошо закончили первый тайм и во втором выглядели намного лучше.

    О составе

    Никто не отнимет того, что сделали эти футболисты. У меня 25 игроков в команде, и я рассчитываю на всех: на Куртуа, на Регильона , на полузащитников. Те игроки, которые играли, делали это хорошо. Я должен рассчитывать на них, но я буду рассчитывать на всех.

    Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru