Зидан: «У меня в команде 25 игроков, и я рассчитываю на всех»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 28-го тура Примеры против «Сельты» (2:0).

В стартовом составе на этот матч вышли Марсело, Иско и Навас.

О матче

В конце мы добились хорошего результата – того, чего мы и хотели. Начало встречи было не очень хорошим, но мы должны были сохранять спокойствие. Мы хорошо закончили первый тайм и во втором выглядели намного лучше.

О составе

Никто не отнимет того, что сделали эти футболисты. У меня 25 игроков в команде, и я рассчитываю на всех: на Куртуа, на Регильона , на полузащитников. Те игроки, которые играли, делали это хорошо. Я должен рассчитывать на них, но я буду рассчитывать на всех.

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