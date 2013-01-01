Примера. «Реал» обыграл «Сельту» в первом матче после возвращения Зидана. Иско и Бэйл забили голы

«Реал» обыграл «Сельту» в матче 28-го тура Примеры со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Иско и форвард Гарет Бэйл.

«Реал» с 54 очками занимает третью строчку в таблице, «Сельта» с 25 очками идет 18-й.

Это первый матч мадридского клуба после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Реал – Сельта – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иско, 62; 2:0 – Бэйл, 77.

«Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Кроос, Иско (Себальос, 63), Асенсио, Модрич (Вальверде, 77), Бэйл, Бензема (Мариано, 82).

«Сельта»: Бланко, Хунка (Худт, 4), Арахуо, Костас, Кевин, Лоботка, Йокулсу (Белтран, 75), Буфал (Хюльсагер, 68), Мендеш, Систо, Гомес.

Предупреждение: Бэйл, 45.

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