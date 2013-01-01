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    Примера. «Реал» обыграл «Сельту» в первом матче после возвращения Зидана. Иско и Бэйл забили голы

    «Реал» обыграл «Сельту» в матче 28-го тура Примеры со счетом 2:0. Голы забили полузащитник Иско и форвард Гарет Бэйл.

    «Реал» с 54 очками занимает третью строчку в таблице, «Сельта» с 25 очками идет 18-й.

    Это первый матч мадридского клуба после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Реал – Сельта – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иско, 62; 2:0 – Бэйл, 77.

    «Реал»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Кроос, Иско (Себальос, 63), Асенсио, Модрич (Вальверде, 77), Бэйл, Бензема (Мариано, 82).

    «Сельта»: Бланко, Хунка (Худт, 4), Арахуо, Костас, Кевин, Лоботка, Йокулсу (Белтран, 75), Буфал (Хюльсагер, 68), Мендеш, Систо, Гомес.

    Предупреждение: Бэйл, 45.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 1 час назад

      Настроение у поклонников Реала явно улучшилось.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Александр Алмазов 2 часа назад

      Смотрел сегодня матч по телевизору. Сразу видно, что легендарный Зизу, вернулся в Мадрид. Игроки задвигались, стали бегать. Ожил Иско, Ассенсио, начал выходить на новый уровень, главное вернулся Навас. Я не против Куртуа, но мне больше по душе Навас,его в клад в команду, значительно больше. Я как болельщик королевского клуба, с новыми ожидания, смотрю в будущее, ожидания новых побед.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 2 часа назад

      С почином Зидана,,,

      4
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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 2 часа назад

      Бревно бейл забил какая радость

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Забили "лавочники" при тренере Солари. Надеюсь, что при Зидане будет больше игровой практики у Асенсио и Иско.

      5
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 3 часа назад

      А куртуа боялся что маур придет... Ему нужно боятся адекватного тренера, который понимает что навас лучше. Реал с победой, следующий сезон перестройка и видимо очередная ЛЧ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2502

      zatonn 3 часа назад

      Победа над Сельтой ещё не есть возрождение Реала. Но, посмотрим. И да рад за Тони Крооса

      4
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