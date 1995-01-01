Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

Пускай булки расслабит)))
Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри определился с заявкой команды на матч 28-го тура Серии А против «Дженоа».
Вне состава оказался португальский нападающий Криштиану Роналду, который в минувший вторник забил три гола в ворота «Атлетико» в игре Лиги чемпионов.
Скорее всего, форвард получил дополнительный отдых.
- Матч «Дженоа» – «Ювентус» состоится в воскресенье, 17 марта, в 14:30 мск.
- В текущем сезоне Роналду сыграл 36 матчей в составе туринцев, забил 24 гола и сделал 12 результативных передач.