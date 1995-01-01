Дрогба: «Ищу работу. Тренером? Почему бы и нет»

Бывший нападающий «Марселя», «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился планами на будущее.

«Что я делал с тех пор, как завершил карьеру? Ничего, я ищу работу. Я взял время на то, чтобы отдохнуть и позаниматься своими делами.

У меня есть фонд в Кот-д'Ивуаре. Я также стараюсь путешествовать, чтобы встретить много людей, работающих в разных областях, и получить опыт руководителя. Посмотрю, как это может помочь мне в моих различных проектах.

Как представляю свое будущее? Независимо от того, что я выберу, мне хочется чувствовать себя хорошо и процветать. Могу ли стать тренером? Почему бы и нет, даже если это не то, что привлекает меня поначалу. У меня есть время, чтобы решить и определить, что я мне может понравиться. Это должно быть не только то, что я буду любить, но и особенно то, что мне будет удаваться», – сказал Дрогба.