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    Дрогба: «Ищу работу. Тренером? Почему бы и нет»

    Бывший нападающий «Марселя», «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился планами на будущее.

    «Что я делал с тех пор, как завершил карьеру? Ничего, я ищу работу. Я взял время на то, чтобы отдохнуть и позаниматься своими делами.

    У меня есть фонд в Кот-д'Ивуаре. Я также стараюсь путешествовать, чтобы встретить много людей, работающих в разных областях, и получить опыт руководителя. Посмотрю, как это может помочь мне в моих различных проектах.

    Как представляю свое будущее? Независимо от того, что я выберу, мне хочется чувствовать себя хорошо и процветать. Могу ли стать тренером? Почему бы и нет, даже если это не то, что привлекает меня поначалу. У меня есть время, чтобы решить и определить, что я мне может понравиться. Это должно быть не только то, что я буду любить, но и особенно то, что мне будет удаваться», – сказал Дрогба.

    • 41-летний футболист завершил карьеру в конце 2018 года.
    • На протяжении последних трех лет он выступал в МЛС за «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг».

    Источник: Официальный сайт Лиги 1

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