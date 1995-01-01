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    Жардим – о победе над «Лиллем»: «Монако» до сих пор в непростой ситуации»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 29-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (1:0) заявил, что победа имеет для монегасков очень большое значение.

    «Победа над второй командой в чемпионате очень важна. Мы забили в конце, но вратарь перед этим сделал два невероятных сейва после ударов Желсона Мартиньша. Самое главное – это три очка и особенно отношение команды. Мы были настоящим коллективом, работали всей командой в обороне и в атаке.

    Поздравляю игроков, которым удалось набрать очки в семи матчах подряд. Возможно, ничья была бы логичной, потому что «Лилль» доминировал в первом тайме, а во втором больше моментов было у нас. Ничья уже была хорошим результатом, но мы держали на поле трех нападающих, потому что желание победить всегда в нашей ДНК. Это важная победа, но мы все еще находимся в непростой ситуации», – сказал Жардим.

    • После игры с «Лиллем» «Монако» набрал 30 очков и вышел на 16-е место в турнирной таблице, обойдя «Амьен».

    Источник: L’Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 5 часов назад

      Уже лучше Леонарду ,уже лучше.

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 часов назад

      "Монако" потихоньку из подвала турнирной таблицы выбирается.

      2
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