РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче тура обыграли «Анжи»

«Крыльям Советов» одержали победу над «Анжи» со счетом 2:0 в 20-м туре чемпионата России.

Первый мяч забил нападающий Максима Канунникова с передачи полузащитника Александра Самедова, который в третьем матче за клуб после ухода из «Спартака» отдал третий ассист. Второй на счету форварда Рамиля Шейдаева с пенальти.

Самарский клуб набрал 24 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Анжи» с 18-ю баллами остался на 14-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Канунников, 28; 0:2 – Шейдаев, 90 (с пенальти).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Белов (Маркелов, 63), Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов (Иванченко, 46), Понсе (Лескано, 75).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин (Рабиу, 78), Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов (Зинковский, 83), Джано, Тимофеев, Корниленко (Шейдаев, 63), Канунников.

Предупреждения: Закиров, 33; Иванченко, 79; Гапон, 88 – Шишкин, 40; Полуяхтов, 43; Корниленко, 55; Бурлак, 66; Самарджич, 76; Рабиу, 86.

Удаления: Иванченко, 90+3 – нет.

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