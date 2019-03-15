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    РПЛ. «Крылья Советов» в первом матче тура обыграли «Анжи»

    «Крыльям Советов» одержали победу над «Анжи» со счетом 2:0 в 20-м туре чемпионата России.

    Первый мяч забил нападающий Максима Канунникова с передачи полузащитника Александра Самедова, который в третьем матче за клуб после ухода из «Спартака» отдал третий ассист. Второй на счету форварда Рамиля Шейдаева с пенальти.

    Самарский клуб набрал 24 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Анжи» с 18-ю баллами остался на 14-й строчке.

    Россия. Премьер-лига. 20-й тур

    Анжи (Махачкала) – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Канунников, 28; 0:2 – Шейдаев, 90 (с пенальти).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Белов (Маркелов, 63), Калошин, Кацаев, Гиголаев, Гайдаров, Закиров, Долгов (Иванченко, 46), Понсе (Лескано, 75).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин (Рабиу, 78), Полуяхтов, Бурлак, Зотов, Самарджич, Самедов (Зинковский, 83), Джано, Тимофеев, Корниленко (Шейдаев, 63), Канунников.

    Предупреждения: Закиров, 33; Иванченко, 79; Гапон, 88 – Шишкин, 40; Полуяхтов, 43; Корниленко, 55; Бурлак, 66; Самарджич, 76; Рабиу, 86.

    Удаления: Иванченко, 90+3 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 21:23
    Комментарии16
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      Рейтинг: +528

      Sviro 15 часов назад

      Победа над довольно трудным соперником, да ещё с таким приличным счётом, вселяет надежды на приличное место в лиге! С победой, КС!

      0
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      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад


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      -2
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      Рейтинг: +11575

      portero 19 часов назад

      КС с победой!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 22:00

      Что будет дальше никто не знает но КС постепенно уходят от зоны вылета.

      5
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > zigbert 15 марта, 23:38

      Дальше будет вылет Баранжи и сохранение прописки от КС

      2
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      ...
      Рейтинг: +62

      lifter025 > Татарин за ЦСКА 23 часа назад

      Видать тебя Анжиевцы сильно обидели,или маму твою...свино...б)))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > lifter025 23 часа назад

      Конечно обидели,тем что играют в РФПЛ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      lifter025 > Татарин за ЦСКА 6 часов назад

      так ты обиженный...вот и знай свое место и не суй свой нос куда не надо

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > lifter025 5 часов назад

      Да это Баранжи лезет куда не надо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 21:50

      Под руководством Графа игра у "КС" появилась и результат. Удачи в последующим матчах.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > Рубик Докоян 19 часов назад

      Умеет он работать с клубами не богатыми, результат делает

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:29

      с передачи полузащитника Александра Самедова, который с третьем матче за клуб после ухода из «Спартака» отдал третий ассист.
      На куя нам столько информации про Самедова

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > Татарин за ЦСКА 19 часов назад

      Можно было ещё написать что голы опять забили Кануннииков и Шейдаев

      7
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 21:28

      Да и правильно,так этим Баранжи и надо.НЕ удачи им в дальнейшем и пусть играют в ФНЛ)))Точнее мучаются,а там может быть расформируют к е.беням

      6
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    • ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 15 марта, 21:25

      С победой Крылышки!!!!!!Не плохо Самарцы стартовали ничья и две победы подряд,,,,,,Удачи в дальнейшем,,,,

      8
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      Рейтинг: +95

      Киркинитидец > slavutiq70 15 марта, 21:59

      Ура!

      2
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