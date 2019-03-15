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    Спаллетти – о вылете «Интера» из Лиги Европы: «Пропустили быстрый гол и потеряли самообладание»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти объяснил причины вылета своей команды из Лиги Европы. Итальянский клуб проиграл с минимальным счетом «Айнтрахту» (0:1).

    «Интер» пропустил единственный мяч от Лука Йовича на пятой минуте матча.

    «Нам не хватало всего понемногу. Мы сразу же потеряли самообладание, совершив наивные ошибки в моменте с голом. Разозлились – и еще больше вышли из себя, тем самым усложнив игру.

    Когда не играешь плотно и отдаешь небрежные пасы, трудно сохранять мяч. Когда обращаешься с ним более мастеровито, то он у тебя под контролем. Мы просто не смогли держать мяч и не создали ничего примечательного.

    Быстрый гол усилил напряжение и заставил нас почувствовать себя безнадежно. Именно в этот момент мы и проиграли матч», – сказал Спаллетти.

    Икарди готов уйти из «Интера», если клуб не займется публичной реабилитацией его имиджа

    Источник: Sky Sport Italia

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    15.03.2019 10:07
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 17:18

      мЕНЬШЕ НУЖНО БЫЛО В ЖЁЛТОЙ ПРЕССЕ иКАРДИ ОБСУЖДАТЬ!

      1
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      Рейтинг: +59

      igoor52 15 марта, 15:29

      За последние 8 ЛЕТ КАКИЕ только ушлепки не тренировали ИНТЕР,НО это-феномен-урод натуральный!!!!!!!!!!!1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:17

      Это не ответ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2227

      serppion 15 марта, 13:32

      Так простительно говорить девочке перед первым причастием, но не профессионалам.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +216

      rossonero666 15 марта, 12:25

      Лысый-это уровень РПЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 10:22

      Лысый,давай взад.в "Зенит",там тренера вообще нет!

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