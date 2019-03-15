Спаллетти – о вылете «Интера» из Лиги Европы: «Пропустили быстрый гол и потеряли самообладание»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти объяснил причины вылета своей команды из Лиги Европы. Итальянский клуб проиграл с минимальным счетом «Айнтрахту» (0:1).

«Интер» пропустил единственный мяч от Лука Йовича на пятой минуте матча.

«Нам не хватало всего понемногу. Мы сразу же потеряли самообладание, совершив наивные ошибки в моменте с голом. Разозлились – и еще больше вышли из себя, тем самым усложнив игру.

Когда не играешь плотно и отдаешь небрежные пасы, трудно сохранять мяч. Когда обращаешься с ним более мастеровито, то он у тебя под контролем. Мы просто не смогли держать мяч и не создали ничего примечательного.

Быстрый гол усилил напряжение и заставил нас почувствовать себя безнадежно. Именно в этот момент мы и проиграли матч», – сказал Спаллетти.

Икарди готов уйти из «Интера», если клуб не займется публичной реабилитацией его имиджа