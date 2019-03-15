Моуринью: «Роналду больше, чем лидер»

Экс-тренер «Челси», «Интера» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением об игре Криштиану Роналду и Лионеля Месси в прошедших матчах Лиги чемпионов.

– На ваш взгляд, Месси и Роналду повезло родиться в одном поколении?

– И да, и нет. Они могут соревноваться, брать пример друг с друга. Но если бы сейчас существовал лишь один из них, то он бы ежегодно становился обладателем «Золотого мяча». Мне кажется, они подняли планку очень высоко. Поэтому Неймар, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, которых я называю «маленькими монстрами», должны быть невероятно мотивированны – ведь Роналду и Месси не будут играть вечно.

– Несмотря на впечатляющее выступление Месси, главным героем недели вы назвали именно Роналду.

– Не только я. Конечно, можно было поступить иначе, но его выступление, голы и психологическая стабильность помогли ему завоевать этот титул. Я просто не мог поступить иначе. «Ювентус» – команда недели, Аллегри – тренер, героем должен быть Криштиану. Он больше, чем лидер – человек, который отдает всего себя и ведет партнеров за собой. Без Роналду не было бы победы над «Атлетико».