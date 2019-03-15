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    Обамеянг и Жиру – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА на своем официальном сайте обнародовал список претендентов на звание лучшего футболиста ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.

    В список вошли: нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Челси» Оливье Жиру, полузащитник «Славии» Томаш Соучек и нападающий «Бенфики» Жонас.

    • Жиру оформил хет-трик и отдал голевую передачу в игре против «Динамо» Киева (5:0).
    • У Обамеянга дубль и отданная результативная передача в игре с «Ренном» (3:0).
    • Соучек по разу забивал и ассистировал в матче против «Севильи» (4:3).
    • Те же показатели и у Жонаса (1+1) в игре с загребским «Динамо» (3:0).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.03.2019 06:32
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