Лунев заменен из-за травмы в матче с «Вильярреалом». В воскресенье – матч со «Спартаком»

«Зенит» играет на выезде против «Вильярреала» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (2:0, 67-я минута).

На 64-й минуте из-за травмы бедра был заменен вратарь гостей Андрей Лунев. Место в воротах занял Михаил Кержаков.

Общий счет противостояния на данный момент – 5:1 в пользу испанского клуба.

В воскресенье, 17-го марта, команда Сергея Семака сыграет на выезде со «Спартаком» в рамках 20-го тура чемпионата России. Ожидается, что пресс-служба петербургского клуба в ближайшее время сообщит о состоянии Лунева и его шансах принять участие во встрече.

Ранее испанский «Вильярреал» прошел «Краснодар» (1:1, 3:2 по сумме), забив на третьей добавленной минуте.