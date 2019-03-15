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    Лунев заменен из-за травмы в матче с «Вильярреалом». В воскресенье – матч со «Спартаком»

    «Зенит» играет на выезде против «Вильярреала» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (2:0, 67-я минута).

    На 64-й минуте из-за травмы бедра был заменен вратарь гостей Андрей Лунев. Место в воротах занял Михаил Кержаков.

    Общий счет противостояния на данный момент – 5:1 в пользу испанского клуба.

    В воскресенье, 17-го марта, команда Сергея Семака сыграет на выезде со «Спартаком» в рамках 20-го тура чемпионата России. Ожидается, что пресс-служба петербургского клуба в ближайшее время сообщит о состоянии Лунева и его шансах принять участие во встрече.

    Ранее испанский «Вильярреал» прошел «Краснодар» (1:1, 3:2 по сумме), забив на третьей добавленной минуте.

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 00:25
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