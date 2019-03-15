Нападающий «Хайдука»-U19 получил красную карточку за празднование гола жестом Симеоне и Роналду

Матч молодежного первенства Хорватии «Хайдук» – «Хрватски Драговоляц» закончился со счетом 3:1.

Третий гол в составе хозяев на 57-й минуте провел нападающий Тино Блаж Лауш.

Футболист был удален за празднование гола в стиле Диего Симеоне и Криштиану Роналду – с ладонями в области паха.

Главный тренер «Атлетико» сделал этот жест после первого матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (2:0 в 1/8 финала). Нападающий туринцев повторил его после своего третьего мяча в ответной встрече (3:0).

Симеоне получил наказание от УЕФА в виде штрафа на 20 тысяч евро.