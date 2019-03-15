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    Нападающий «Хайдука»-U19 получил красную карточку за празднование гола жестом Симеоне и Роналду

    Матч молодежного первенства Хорватии «Хайдук» – «Хрватски Драговоляц» закончился со счетом 3:1.

    Третий гол в составе хозяев на 57-й минуте провел нападающий Тино Блаж Лауш.

    Футболист был удален за празднование гола в стиле Диего Симеоне и Криштиану Роналду – с ладонями в области паха.

    Главный тренер «Атлетико» сделал этот жест после первого матча с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (2:0 в 1/8 финала). Нападающий туринцев повторил его после своего третьего мяча в ответной встрече (3:0).

    Симеоне получил наказание от УЕФА в виде штрафа на 20 тысяч евро.

    Источник: Index.hr

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    15.03.2019 00:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:12

      Дурной пример заразителен.

      0
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      Рейтинг: +2107

      Viper for CSKA 15 марта, 10:15

      Дискриминация прям) Degeneration X)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5448

      FanatSerj 15 марта, 09:34

      Правильно, красная за плагиат, а так норм жест )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +200

      Tyler_Stark 15 марта, 00:46

      Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку

      2
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