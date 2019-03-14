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    Ван Дейк, Месси и Роналду включены в команду недели Лиги чемпионов

    УЕФА огласила состав символической сборной по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

    В команду включены четыре игрока «Манчестер Сити», три – из «Ювентуса», по два – из «Барселоны» и «Ливерпуля».

    Вратарь: Войцех Щесны («Ювентус»);

    Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Ювентус»);

    Полузащитники: Лерой Сане («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»).

    • На этой неделе «Ювентус» крупно обыграл «Атлетико» (3:0), «Манчестер Сити» нанес сокрушительное поражение «Шальке» (7:0), «Барселона» разгромила «Лион» (5:1), а «Ливерпуль» победил «Баварию» (3:1).

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    14.03.2019 19:00
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1409

      neveldomha 15 марта, 15:27

      С какого интересно в списке оказался Щесны, если он даже мяча то в глаза не видел.

      0
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      Рейтинг: +11

      khateev 15 марта, 14:18

      А где Бернандески?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 11:28

      Хороший составчик.

      2
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- https://bit.ly/2IWHfgT

      0
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      Рейтинг: +432

      SarJr 14 марта, 20:56

      Щесны то откуда тут???
      Эдерсон, тёр стеген, Щесны, облак, аллисон, нойер, лопес, феррман.

      1) феррман, лопес, нойер, облак сразу минус
      2) щенсны ниче не делал
      3) остались алиссон, тёр стеген и Эдерсон.
      Мой выбор из них -- алиссон. Всё таки у него с отличии от остальных был самый серьёзный противник, градус матча и важность действий. И он провел неплохой матч без особых ошибок и косяков имхо

      2
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      Рейтинг: +1305

      Ubuntu 14 марта, 19:53

      Действительно странно попадание Щесны в этот список. Весь матч отдыхал и лучший вратарь

      3
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      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 19:18

      Щесны то что тут делает? За неимением других кандидатов?
      Я бы Облаку дал лучше - тот хоть тащил немного пока его команда не могла со своей половины вылезти.
      Ну и по другим матчам много вопросов. Почему не вратарю Ливера например?

      6
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 14 марта, 19:23

      Мне кажется он тут потому что не пропустил,а так в матче у него вообще работы не было

      3
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      ...
      Рейтинг: +2089

      panmon > Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:30

      В том то и дело, что нельзя давать за то что не пропустил!
      Нужно давать за спасения! А там ударов то было 5 штук и все не из штрафной!
      Ливер вон пропустил только от своего. Атлетико - голы с 3-х метров и пенальти. А реальных спасений было не мало

      2
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 14 марта, 19:35

      Я бы Облака выставил

      2
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      ...
      Рейтинг: +2089

      panmon > Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:42

      Тут конечно тоже бы вопросы были:) Дать вратарю, пустившему 3!

      0
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 14 марта, 19:14

      С таким составом и схемой эта команда проиграла бы даже Спартаку)))

      2
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 14 марта, 19:23

      Почему же???

      1
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      Рейтинг: +154

      Parker8 > Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:32

      в центре нет не то что опорной зоны, а даже центра.

      4
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Parker8 14 марта, 19:35

      За счет атаки только можно рвать любой клуб

      2
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      Рейтинг: +422

      VAD07 > InterMilLano1908 14 марта, 23:48

      3 защитника и 7 напов! Lol:)

      1
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