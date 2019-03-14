Ван Дейк, Месси и Роналду включены в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА огласила состав символической сборной по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе.

В команду включены четыре игрока «Манчестер Сити», три – из «Ювентуса», по два – из «Барселоны» и «Ливерпуля».

Вратарь: Войцех Щесны («Ювентус»);

Защитники: Жерар Пике («Барселона»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Ювентус»);

Полузащитники: Лерой Сане («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»).

На этой неделе «Ювентус» крупно обыграл «Атлетико» (3:0), «Манчестер Сити» нанес сокрушительное поражение «Шальке» (7:0), «Барселона» разгромила «Лион» (5:1), а «Ливерпуль» победил «Баварию» (3:1).