Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Сане и Мане поспорят с Роналду и Месси за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА обнародовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Туда вошли: нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.

    • На счету Мане дубль в ворота «Баварии».
    • Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико».
    • Месси забил дважды и еще в двух мячах выступил ассистентом во встрече с «Лионом».
    • Сане выдал три голевые передачи и забил гол против своего бывшего клуба – «Шальке».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 09:04
    Комментарии7
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru