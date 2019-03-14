Сане и Мане поспорят с Роналду и Месси за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

КриРо-без вариантов
УЕФА обнародовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Туда вошли: нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, нападающий «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане.
- На счету Мане дубль в ворота «Баварии».
- Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико».
- Месси забил дважды и еще в двух мячах выступил ассистентом во встрече с «Лионом».
- Сане выдал три голевые передачи и забил гол против своего бывшего клуба – «Шальке».