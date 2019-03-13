Кьеллини провел 500-й матч за «Ювентус». Это пятый результат в истории клуба

Защитник опытный и без него трудно представить оборону Ювентуса.
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Эта игра стала для 34-летнего итальянца 500-й в составе туринской команды.
По этому показателю впереди него только четыре футболиста – Алессандро Дель Пьеро (705), Джанлуиджи Буффон (655), Гаэтано Ширеа (552) и Джузеппе Фурино (528).
- Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
- В 500 матчах игрок забил забил 35 голов, сделал 23 ассиста, а также получил 88 желтых и пять красных карточек.