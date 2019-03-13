Кьеллини провел 500-й матч за «Ювентус». Это пятый результат в истории клуба

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Эта игра стала для 34-летнего итальянца 500-й в составе туринской команды.

По этому показателю впереди него только четыре футболиста – Алессандро Дель Пьеро (705), Джанлуиджи Буффон (655), Гаэтано Ширеа (552) и Джузеппе Фурино (528).