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    Кьеллини провел 500-й матч за «Ювентус». Это пятый результат в истории клуба

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

    Эта игра стала для 34-летнего итальянца 500-й в составе туринской команды.

    По этому показателю впереди него только четыре футболиста – Алессандро Дель Пьеро (705), Джанлуиджи Буффон (655), Гаэтано Ширеа (552) и Джузеппе Фурино (528).

    • Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
    • В 500 матчах игрок забил забил 35 голов, сделал 23 ассиста, а также получил 88 желтых и пять красных карточек.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 07:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:41

      Защитник опытный и без него трудно представить оборону Ювентуса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2019, 10:01

      Джордж вчера рвал и метал был вожаком и истинным капитаном,он Бернардески и конечно Криш были лучшими в Юве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 марта 2019, 09:36

      Дель Пьеро всю жизнь на лавочке Ювентуса просидел и столько наиграл -фантастика....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > AtticusFinch 14 марта 2019, 13:03

      когда Дель Пьеро феерил ты даже не знал, что такое футбол

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > Dizayner 14 марта 2019, 15:18

      что ты несёшь - я практически всю его карьеру помню,начиная с финала Лиги Чемпионов против Боруссии!!! Никогда он не феерил и не был игроком основного состава - это был тот же Сульшер , но в Ювентусе!

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 13 марта 2019, 08:20

      когда Дель Пьеро успел столько игр наиграть что даже Буффон прилично от него отстает?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > talgatnurzhanov2006 13 марта 2019, 08:37

      в 90-х!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ARSteven89 13 марта 2019, 09:18

      Он в нулевые больше играл за клуб, чем в 90-е...

      2
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