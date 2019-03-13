Роналду оформил хет-трик в матче ЛЧ против «Атлетико». У него 25 голов команде Симеоне

Сделать хет трик в таком матче всегда приятно. Не зря его Ювентус приобрел. Теперь бы его удержать после таких громких дел в Реале.
«Ювентус» принимает «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 27-й, 49-й и 86-й минутах забил нападающий хозяев Криштиану Роналду.
У экс-футболиста «Реала» теперь 25 мячей в 32-х матче против мадридского клуба. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за сливочных на протяжении девяти сезонов.
Напомним, Роналду пополнил состав команды Массимилиано Аллегри в июле. Сумма сделки составила 117 миллионов евро.
«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «Ювентус Стэдиум».