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    Роналду оформил хет-трик в матче ЛЧ против «Атлетико». У него 25 голов команде Симеоне

    «Ювентус» принимает «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На 27-й, 49-й и 86-й минутах забил нападающий хозяев Криштиану Роналду.

    У экс-футболиста «Реала» теперь 25 мячей в 32-х матче против мадридского клуба. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за сливочных на протяжении девяти сезонов.

    Напомним, Роналду пополнил состав команды Массимилиано Аллегри в июле. Сумма сделки составила 117 миллионов евро.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «Ювентус Стэдиум».

    Источник: Бомбардир

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    13.03.2019 00:44
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:54

      Сделать хет трик в таком матче всегда приятно. Не зря его Ювентус приобрел. Теперь бы его удержать после таких громких дел в Реале.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 08:22

      Что не видно оппонентов, которые говорили, когда у Рона ещё не пошло в Юве, что уже всё с ним ясно, он за большими деньгами пошёл. И когда он забил свой первый гол, я говорил, что мы ещё увидим не один гол в его исполнении, но и дубль, хет-трик и покер. Всё уже свершилось, осталось дело за покером ... ))) И ещё один наглядный пример любителям мыслить штампами и повторять их не к месту. Это я про то, что футбол командная игра и один в поле не воин. В спортивной истории командных игр и в футбольной в частности были, есть и будут игроки, которые своим индивидуальным мастерством решали и будут решать исход матча.

      2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 07:10

      Что он творит?он как будто в Реале играет,или с Юве играет давно)))))

      1
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      Рейтинг: +393

      jengais 13 марта 2019, 01:38

      Мой герой!!

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 13 марта 2019, 01:18

      Криштиано великий игрок)))!!!)))

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2019, 01:11

      У Роналду яйца оказались крупнее, чем у Симеоне

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2019, 01:10

      Мадрид остался без своих команд в финале ЛЧ, а виноват в этом Криштиану. Из Реала он ушёл тем самым ослабив его наполовину, а матрасников наказал хет-триком!!!

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > Garrincha58 13 марта 2019, 07:11

      Не матрассники,а индейцы

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 марта 2019, 01:09

      Роналду - это просто монстр!!! смешно когда его сравнивают с Пеле и Марадоной!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > AtticusFinch 13 марта 2019, 06:30

      А если с Ван Бастеном или Рональдо?

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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > Nesterenko 13 марта 2019, 09:31

      Роналдо игрок его уровня - если б не травмы....

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      Рейтинг: +83

      Alan_15 13 марта 2019, 01:04

      Роналду сделал с Симеоне то , что тот смог только показать !!!
      Вот так , бл...ть , не буди лиха !!!

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      Рейтинг: +393

      jengais > Alan_15 13 марта 2019, 01:37

      Хорошо сказал, прям в точку!

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      Рейтинг: +232

      hofman 13 марта 2019, 01:00

      Ждал весь матч лицо симеоне увидеть))ахах. Роналдо после третьего свой фирменный жест ему показал))ахах

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