Роналду оформил хет-трик в матче ЛЧ против «Атлетико». У него 25 голов команде Симеоне

«Ювентус» принимает «Атлетико» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 27-й, 49-й и 86-й минутах забил нападающий хозяев Криштиану Роналду.

У экс-футболиста «Реала» теперь 25 мячей в 32-х матче против мадридского клуба. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за сливочных на протяжении девяти сезонов.

Напомним, Роналду пополнил состав команды Массимилиано Аллегри в июле. Сумма сделки составила 117 миллионов евро.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча на «Ювентус Стэдиум».